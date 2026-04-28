Un Café Mezclao para celebrar el idioma

Con sus habituales rifas, la presentación de la edición digital de la antología Poetas en Matanzas VIII y música, se desarrolló el espacio Café Mezclao en la casa social de la UNEAC, en Matanzas, dedicado especialmente a los 70 años del poeta, editor, narrador y promotor cultural Alfredo Zaldívar Muñoa y al Día del Idioma.

“Celebramos este evento mundial con la presentación de la versión digital de la antología Poetas en Matanzas VIII, perteneciente a la colección La huella digital, bajo el sello de Ediciones Matanzas. Ha sido un espacio propicio para celebrar también el 65 aniversario de la UNEAC desde aquí y los 70 años de nuestro Alfredo Zaldívar”, expresó Maylan Álvarez, poeta y editora de Ediciones Matanzas.

La antología Poetas en Matanzas VIII ofrece una muestra de la obra de 54 autores matanceros de diferentes municipios de la provincia y varias generaciones. “Desde 1955 Matanzas ha tomado como una tradición literaria hacer cada diez años una recopilación de los poetas que coexisten en la provincia. Esta es la más grande antología que se ha hecho en 70 años.

“Recoge a poetas con 15 años hasta algunos que suman más de 70, con unas voces literarias maravillosas. Como es un recorrido desde 2015 hasta 2025, lamentablemente incluye a dos poetas que físicamente no están con nosotros, pero que su legado ha estado en estos diez años: Rolando Estévez Jordán y María Cristina Pérez.

“Hay poetas de Matanzas, de Jovellanos, de Limonar, Unión de Reyes, Jaguey Grande, Los Arabos. Esperamos que sea hermosa la acogida de los lectores matanceros y de los lectores cubanos”. Entre las voces poéticas presentes en esta entrega de Poetas en Matanzas se encuentran Jonathan Rivero, Náthaly Hernández Chávez, Mae Roque, Maylan Álvarez, María de los Ángeles Horta, Milene Aguilera, Leymen Pérez, José Manuel Espino Ortega, Cecilia Soto y Alfredo Zaldívar, quienes compartieron textos recogidos en la selección que se presentará en mayo venidero. Durante el encuentro, con motivo de su cumpleaños 70, José Manuel Espino Ortega, presidente de la UNEAC en Matanzas, en nombre de los escritores y artistas, obsequió a Zaldívar Muñoa una obra del fotógrafo Ernesto Cruz. Amenizaron el Café Mezclao con sus interpretaciones Olga Margarita Muñoz y Mario Guerrero, en la guitarra.