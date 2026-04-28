Sin combustible no puede haber generación de electricidad

No es un secreto que Cuba está sometida a un férreo bloqueo económico, comercial y financiero, ahora recrudecido con su variante energética, y encima de ello, una campaña mediática difamatoria.

Las insidias mediáticas contra la Isla suelen comenzar por medios extranjeros: utilizan nuestras fallas o simplemente las crean. Por ejemplo, parten de una realidad y la tergiversan.

Una muestra de ello circula en estos momentos; está relacionada con cierta mejora en la generación de electricidad. Un hecho que tiene su base en la entrada de combustible donado por Rusia.

¿Qué dicen nuestros enemigos y los seguidores de adentro? Plantean que la generación de electricidad, en estos días, es para mantener contento al pueblo para que asista al desfile por el Primero de Mayo.

Sabemos, porque se ha informado por todas las vías, que desde hacía cuatro meses no había entrado a Cuba ningún barco con combustible, y que el que entró, recientemente, alcanzaba para abastecernos hasta finales de mes, con generación reducida.

Canciones, memes y otras diatribas llenan las redes. Lo triste es que muchos le siguen el juego a esta gran mentira. He escuchado a personas con nivel, incluso político, creer semejante felonía.

Voy a parafrasear a nuestro José Martí y a adecuarlo al momento actual: no creas lo que digo, lee, estudia y profundiza. El enemigo utiliza diversos medios para inducir la mente humana.

Eso que escucha con frecuencia, de que cuando pase el Primero de Mayo vamos a tener menos corriente, es verdad, pero no porque se generó electricidad para estimular la asistencia al desfile. La causa es porque no ha entrado otro barco con combustible.