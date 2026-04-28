Desarrollan Asamblea municipal del Poder Popular en Matanzas

El Salón de los Espejos del emblemático Teatro Sauto, Monumento Nacional, acogió las voces de la comunidad para transparentar las inquietudes y planteamientos que aquejan a los pobladores de los diferentes consejos populares que conforman el municipio Matanzas.

Los delegados que integran la asamblea municipal pidieron la palabra para señalar las principales problemáticas de los electores a quienes representan, señalando las graves violaciones que aún persisten en el pago mediante comercio electrónico, las afectaciones en el abasto de agua, y la demorada respuesta de varias instituciones a los planteamientos de la población.

Los presentes señalaron sin medias tintas varias aspectos que complejizan el día a día de los habitantes, y las acciones inmediatas que se necesitan para que el Poder Popular gane en representatividad, y los mas importante: credibilidad.

Durante la presente sesión ordinaria del actual periodo de mandato de la asamblea municipal se efectuó la rendición de cuenta del Consejo de la Administración municipal, donde se pasó revista desde una mirada crítica a desempeño de sus integrantes.

El momento permitió debatir a profundidad la organización y funcionamiento de este órgano de gobierno y las acciones implementadas con vistas al desarrollo económico y social del territorio.

Se analizó el avance de los diferentes programas productivos del territorio con énfasis en la producción de alimento, y el desempeño en la elaboración de productos terminados de la Empresa municipal de Servicios Gastronómicos.

Las deficiencias en el proceso de bancarización fueron ampliamente discutida por los asistentes, reconociéndose la incidencia negativa de los actores económicos, quienes se valen de pretextos y evasivas para no operar mediante estas pasarelas de pago, en fragante violación de lo establecido.

En la sesión también se presentó un informe sobre la liquidación del presupuesto del año 2025 y su comportamiento, analizándose la actividad presupuestada, los gastos cedidos, cuentas por pagar, entre otros indicadores.

En el contexto se presentó la convocatoria del movimiento popular «Mi barrio por la Patria», con el objetivo de promover un conjunto de acciones en la comunidad y en el barrio en función de las prioridades del país, con la participación de las organizaciones políticas, de masas y sociales.