Los campeones oficializan roster con vistas a la Liga Élite 

Los Cocodrilos de Matanzas, campeones nacionales del béisbol cubano, oficializaron su nómina con vistas a la venidera edición de la Liga Élite.

En el congresillo técnico efectuado en horas de la mañana, trascendió que el roster yumurino quedó conformado por tres receptores, seis jugadores de cuadro e igual número de jardineros, además de un total de doce serpentineros que hicieron el grado al torneo veraniego.

Las autoridades del sector del deporte en Matanzas designaron a Leonardo Cárdenas como director de los reptiles para la competencia prevista para dar inicio el venidero sábado.

El veterano entrenador Armando Ferrer atraviesa una situación de salud que le impide cumplir con sus funciones como timonel de la nave roja y amarilla.

Finalmente, el zurdo Leandro Martínez, quien había sido anunciado en sustitución de Naykel Cruz, no podrá participar en la competencia por no estar en la mejor forma deportiva; en su lugar, el alto mando yumurino eligió al espirituano Carlos Michel Benavides.

Los Cocodrilos de Matanzas ultiman detalles de la preparación en el estadio Pablo Avelino del municipio Cárdenas con vistas a revalidar el título de la élite del béisbol cubano.