28 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Resaltan debate en Asamblea de Jovellanos

28 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz
Finalmente, se informó sobre el funcionamiento de la propia Asamblea municipal y las modificaciones al Presupuesto municipal 2026
Jovellanos.- La XXXVI Sesión Ordinaria de la Asamblea del Poder Popular se desarrolló en este municipio con la presencia de delegados, invitados y autoridades provinciales y locales. Este encuentro público constituyó un espacio de análisis estratégico para el futuro socioeconómico del territorio.
La agenda incluyó la evaluación de la gestión de la Administración y la respuesta a los planteamientos de la población, así como el análisis de los servicios gastronómicos en el municipio y los resultados de la aplicación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
También rindió cuentas el Consejo Popular Coliseo y la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos, junto a la implementación del Movimiento Popular Participativo Mi barrio por la Patria.
Finalmente, se informó sobre el funcionamiento de la propia Asamblea municipal y las modificaciones al Presupuesto municipal 2026, reafirmando el compromiso con la participación ciudadana y el desarrollo integral de Jovellanos.

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