Michael Carrick da un golpe de efecto

El golpe de timón en el Manchester United tiene nombre propio: Michael Carrick. Desde su llegada en invierno, el técnico interino transformó un equipo golpeado por los malos resultados en Europa en un bloque competitivo, capaz de recuperar terreno en la Premier League y meterse de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

Los números sostienen el discurso. Nueve victorias en trece partidos no solo reflejan eficacia, también evidencian un cambio estructural.

El United volvió a ganar partidos importantes, imponiéndose a rivales de peso como el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea y el Aston Villa. Resultados que no se explican solo desde la táctica, sino también desde la convicción.

Carrick ha logrado algo que parecía lejano, devolverle identidad a un equipo desorientado.

Orden defensivo, transiciones más claras y un vestuario comprometido han sido las bases de una reacción que hoy coloca al club en zona de Champions League, incluso dentro del top 3 del campeonato.

Más allá de su condición de interino, su impacto ya es incuestionable. En una temporada que amenazaba con diluirse, Carrick encendió la chispa competitiva y reactivó a un gigante dormido.

Pase lo que pase con su futuro, su gestión ya dejó una huella profunda en Old Trafford.