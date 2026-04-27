27 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Jornada productiva en Jovellanos por el Primero de Mayo (+fotos)

27 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz
Con entusiasmo y disciplina, los trabajadores de Jovellanos protagonizaron una jornada de trabajo voluntario en la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, dedicada a la limpia de plátano.

Con entusiasmo y disciplina, los trabajadores de Jovellanos protagonizaron una jornada de trabajo voluntario en la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, dedicada a la limpia de plátano.

La iniciativa reafirmó el compromiso con la soberanía alimentaria y la unidad de la clase obrera.

El trabajo voluntario se mantiene como fuerza movilizadora y ejemplo de conciencia colectiva, demostrando que la participación activa fortalece la producción y la solidaridad entre los sindicatos.

Desde el surco, en representación de las diferentes organizaciones sindicales, los trabajadores y afiliados patentizaron un homenaje digno por el Día Internacional de los Trabajadores, ratificando la vigencia de los valores de la Revolución.

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