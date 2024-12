De Matanzas me han dado un recado

Despedí esta sección la pasada semana deseando encontrar en la hermosa ciudad yumurina algo agradable de lo que hablar en esta ocasión y algo hallé.

¿Vio las fotos que encabezan el trabajo? Ese fue hasta no hace mucho el Hospital Materno de Matanzas y después de la decisión de cerrarlo y trasladar sus servicios hacia otra instalación se convirtió en un basurero.

Hace unos días fuerzas del Ministerio del Interior higienizaron y chapearon el lugar, que quedó como lo ve usted en la ilustración, limpio, al menos en el exterior. Una labor encomiable que esa institución ha realizado en varios lugares de diferentes municipios matanceros.

Aquí les dejo las palabras de agradecimiento del doctor Andrés Lamas Acevedo, director en funciones de la dirección provincial de Salud.

Como escuchó, no se puede menos que expresar gratitud a quien limpia lo que otros ensucian. Porque son indudablemente residentes en esa zona los que por bastante tiempo depositaron allí sus desechos.

Espero que ahora, después de ver que otros se encargaron de su muestra de irrespeto hacia un edificio en el que nacieron o parieron la mayoría de los matanceros que hoy viven, se acojan al buen vivir y respeten la ley, directiva u orientación, como quieran llamarla, que indica que cada uno debe depositar los desechos en el frente de su casa.

No obstante, no todo es bueno, pues supimos que allí radica ahora un consultorio del médico de la familia y se construye el Laboratorio de Genética de la provincia.

No creo que esos servicios sean suficientes para darle a tan grande edificio un verdadero valor de uso que haría que se frenara su deterioro total y conversión en micro o macro vertedero. Y, por lo que he podido averiguar hasta ahora, no hay otros planes para el inmueble, al menos por el momento.

Si la memoria no me engaña, en el momento en que se decidió cerrarlo se habló de hacerle una remodelación total para aprovecharlo con todas las posibilidades que tiene.

Por vecinos del lugar supe que ya han sustraído del local numerosos muebles sanitarios y otros bienes y que hasta las ventanas comienzan a arrancar para utilizar la madera.

Muy buena la idea de efectuar la limpieza de la que hablamos al principio, pero si no se encarga alguien de su cuidado por el momento, y no se convierte nuevamente en algo útil, pronto lo veremos nuevamente convertido en un basurero.