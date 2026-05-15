Inicia en Matanzas Ejercicio Meteoro 2026 (+ fotos)

Con el objetivo de preparar a la provincia para minimizar el riesgo de desastre ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos inicio en Matanzas el Ejercicio Meteoro 2026.

El presidente del Consejo de Defensa en el territorio, Mario Sabines Lorenzo explicó a los participantes que desde el 18 de marzo se activó un grupo de trabajo encaminado a tomar acciones que minimicen en impacto de hechos extraordinarios.

El también Primer Secretario del Partido enumeró varias labores realizadas como la supresión de salideros, limpieza de trampas de fango y desobstrucción de registros pluviales.

De esa forma se capacitan a los grupos y subgrupos que intervienen en la eliminación de vulnerabilidades y peligros desde la prevención, siempre con el estricto cumplimiento de las medidas existentes.

Marixma Millares, perteneciente al grupo del Citma, informó sobre el posible comportamiento de la temporada ciclónica con gran influencia del fenómeno el Niño.

Se pronostica, según la especialistas la formación de 11 fenómeno hidrometeorológico en nuestra región con altas probabilidades de que al menos uno impacte nuestro archipiélago.

En la reunión también se repasó el comportamiento de la situación epidemiológica en la provincia con un comportamiento estable de las principales arbovirosis que afecta a la población en esta etapa del año.

Entre las actividades desarrolladas la comitiva visitó el Cuartel de bomberos donde se expuso parte de la técnica especializada de las fuerzas que integran en Cuerpo de Rescate y Salvamento.

Las autoridades que integran el Consejo de Defensa provincial supervisaron lo avanzados equipamientos y la destreza de estas fuerzas.

Interactuaron además con el equipo de la Cruz Roja, fraguado en el enfrentamiento a desastres de gran envergadura como el incendio del Supertanquero.

Al unísono de estas actividades la brigada de conductora de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado laboraron en la desobstrucción de canales que drenan hacia la bahía.

Con estas acciones se contrarresta las posibles inundaciones en las zonas bajas de urbe ante la ocurrencia de fuertes precipitaciones.

Fotos: Arnaldo Mirabal