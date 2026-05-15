Capitán yumurino: “El objetivo es el mismo”

El capitán de Matanzas, Eduardo Blanco, dejó claro que los objetivos de los Cocodrilos no cambian de cara a la Liga Élite del Béisbol Cubano. Tras conquistar el título en la última Serie Nacional, el conjunto yumurino vuelve a salir con la mira puesta en lo más alto.

“La expectativa es la misma que nos trazamos cada temporada, tanto para la Serie Nacional como para la Liga Élite: entrar en el play off y luchar por el título”, expresó el jugador, convencido de que Matanzas mantiene el nivel competitivo necesario para volver a discutir el campeonato.

Sobre el reciente cambio de dirección en el equipo, provocado por problemas de salud del mentor Armando Ferrer, el center field aseguró que el trabajo dentro del conjunto no ha sufrido alteraciones con la llegada de Cárdenas al mando.

“El trabajo sigue porque Cárdenas viene de la escuela del profesor Ferrer. Tiene la misma ideología y la misma manera de trabajar en equipo que hemos mantenido todos estos años”, afirmó. Además, dedicó palabras de apoyo al estratega matancero y aseguró que cada victoria en esta Liga Élite tendrá una dedicatoria especial para él mientras continúa su recuperación.

En relación con la incorporación de los refuerzos, Blanco destacó el compromiso mostrado por los jugadores desde el inicio de los entrenamientos. Según comentó, la integración ha sido positiva y el ambiente dentro del grupo favorece el objetivo común de conquistar otro título nacional.

“Ellos vienen con la mayor disposición de ayudar en lo que haga falta. Desde el primer día mostraron buena actitud y deseos de hacer las cosas bien para alcanzar el objetivo que todos queremos, que es ganar el campeonato”, señaló el pelotero.