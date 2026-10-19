Ley de Educación: Matanzas aporta sus criterios

Con la presencia de la Ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, docentes matanceros de diferentes niveles de enseñanza debatieron este lunes el anteproyecto de Ley de Educación, que regirá el sistema educativo cubano una vez aprobada.

El intercambio, efectuado en el teatro Julio Antonio Mella, de la Universidad de Matanzas, buscó recoger las opiniones y propuestas de profesores y estudiantes de la provincia sobre el texto.

La titular reconoció la labor titánica de los educadores del país, quienes han sostenido el curso escolar 2026-2027 en medio de un cerco petrolero. «Se puede hacer casi todo a distancia, pero educar es muy difícil», afirmó, y subrayó que no es posible educar a un niño de forma no presencial.

Trujillo Barreto explicó que la consulta ha recorrido el oriente y el centro del país y concluirá en la región occidental. Aseguró que se priorizó el intercambio presencial, pese al esfuerzo de recursos que implica.

El diálogo seguirá abierto en todas las plataformas, precisó. Las propuestas se procesan para responder en el menor tiempo posible, pues el proyecto debe entregarse a la Asamblea Nacional del Poder Popular según el cronograma legislativo.

La ministra pidió además llevar el debate a las familias, mediante las escuelas de educación familiar, y a los jóvenes que hoy no estudian, porque la educación no es solo para quienes forman parte del sistema.