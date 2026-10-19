21 de octubre de 2026

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Royal Hicacos está hoy de cumpleaños 

19 de octubre de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán
Felicitó a quienes "desde el primer día limpiaron suelos y cristales, a los que fundaron con su cariño y amor este paraíso, a los que pasaron por acá y dejaron sus huellas y ya no están con nosotros."
Varadero.- Con un prestigio innegable en el sector turístico, el hotel Royal Hicacos cumple este 19 de octubre 24 años de haber sido inaugurado en el principal destino cubano de sol y playa.
«Han sido años de muchas alegrías y tristezas, de lágrimas y sonrisas, pero sobre todo de mucho derroche de profesionalidad y amor por esta, nuestra gran casa», escribió en su perfil de Facebook el secretario general del buró sindical en esa instalación, Amaurys Echevarría Ruiz.
Ponderó el hecho de que el alojamiento  siempre haya estado  entre los punteros del Ministerio de Turismo (MINTUR) en el país, desempeño avalado por dos condecoraciones otorgadas por Decreto Presidencial como lo es la Orden Lázaro Peña de Tercer y Segundo Grados.
A tan relevante mérito se unen la medalla Jesús Menéndez y la obtención trece veces en su historia de la categoría superior de Vanguardia Nacional, el máximo reconocimiento concedido por la Central de Trabajadores de Cuba a colectivos cumplidores con eficiencia de sus planes económicos, óptimo quehacer sindical, responsabilidad social y la no ocurrencia de delitos.
Esas honras, y muchos otros premios internacionales y nacionales,  Echevarría Ruiz los asoció al «esfuerzo, dedicación y entrega de los trabajadores.»
Felicitó a quienes «desde el primer día limpiaron suelos y cristales, a los que fundaron con su cariño y amor este paraíso, a los que pasaron por acá y dejaron sus huellas y ya no están con nosotros.»
Dedicó especiales palabras a los que hoy están en la trinchera de trabajo, que día a día bajo las más adversas circunstancias lo entregan todo para que «sigamos siendo un referente  mundial.»
Consideró que «el reto mayor es mantener lo logrado y seguir en la preferencia de nuestros clientes cuando volvamos a reabrir.»
Foto de la autora.

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