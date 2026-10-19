Autoridades de Matanzas intercambian con empresarios del sector privado

El reconocimiento de los actores económicos privados como un componente fundamental para el crecimiento económico de la provincia centró el intercambio entre autoridades de Matanzas y empresarios de este sector.

Durante el encuentro, los participantes expusieron experiencias, propuestas e inquietudes relacionadas con el desarrollo de sus negocios, la comercialización de productos, las posibilidades de importación y exportación, y los mecanismos para establecer vínculos de cooperación con entidades estatales.

Entre los planteamientos sobresalieron las dificultades asociadas a la lentitud de los trámites administrativos, especialmente los relacionados con la modificación y ampliación de los objetos sociales.

Según explicaron los empresarios, algunos procedimientos pueden prolongarse durante dos meses debido a interrupciones eléctricas, demoras en las revisiones y dificultades para avanzar entre las distintas instancias involucradas.

Los participantes señalaron que estos retrasos afectan la planificación de las inversiones y la puesta en marcha de actividades económicas.

También reclamaron mayor agilidad en los procesos de aprobación, ante las limitaciones que presenta el funcionamiento de las plataformas digitales en las actuales condiciones energéticas.

Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de facilitar las operaciones de importación y exportación, consideradas por los empresarios una vía para reducir costos y ampliar las ofertas de bienes y servicios. Algunos expusieron que las demoras en la tramitación provincial han impedido concretar negociaciones con socios extranjeros.

En cuanto a los vínculos con el sector estatal, los actores privados refirieron experiencias de colaboración mediante transferencias y el suministro de recursos, incluida la harina para la producción de pan, siempre que las condiciones lo permiten.

No obstante, también mencionaron dificultades financieras y bancarias que limitan determinadas operaciones.

Los empresarios insistieron, además, en la importancia de mejorar la disponibilidad de combustible y garantizar una comercialización organizada y estable, así como de crear condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo de nuevas actividades.

El intercambio permitió visibilizar tanto las posibilidades de contribución del sector privado a la economía territorial como los obstáculos que requieren respuestas institucionales oportunas.

La agilidad de los trámites, la articulación entre los actores económicos y la eliminación de barreras administrativas constituyen aspectos esenciales para transformar las iniciativas empresariales en resultados concretos para la provincia.