Ramiro Valdés, un guerrero pausado

Siempre me han fascinado las personas que hablan en voz baja, casi de manera imperceptible. Denotan cultura y educación y esas fueron las primeras ideas que vinieron a mi mente la primera vez que coincidí con Ramiro Valdés.

Me detuve además, en cada uno de sus ademanes. Emitía sus criterios de forma reposada, no buscaba convencer, ni imponer su manera de pensar. Parecía una especie de patriarca que dominaba un cúmulo de conocimientos y los mostraba con total humildad.

En aquella ocasión, el Comandante de la Revolución realizaba una visita de trabajo al municipio de Martí para supervisar un ambicioso proyecto que potenciaba el empleo de la energía renovable a partir de la instalación de un moderno biodigestor.

El glorioso combatiente indagaba además por los resultados productivos de aquel territorio, siempre desde un tono bajo, comedido, imponiendo una autoridad, más por su simple presencia, que por la entonación que daba a sus palabras.

Uno entendía que cerca de él se estaba ante un pedazo de la historia nacional. Se trataba de un combatiente de mil batallas, con indiscutible protagonismo en las más decisivas de la guerra de liberación que inició con un ataque al Cuartel Moncada, el Desembarco del Granma, y el ascenso a la Sierra Maestra.

Ya allí, en la montañas orientales, iniciaría un periplo exitoso al cumplir importantes misiones y altos cargos militares en el Ejército Rebelde, aunque su mayor desempeño estuvo relacionado con la creación de los Órganos de la Seguridad del Estado.

«¡Fue el más exitoso Ministro del Interior!», me aseguró un viejo combatiente al conocer de su deceso.

Y sin dudas logró fundar un órgano que devino en ejemplo, y que hasta los enemigos más acérrimos de la Revolución lo reconocen por su trabajo en defensa de la seguridad interior, y el logro indiscutible de frustar continuos intentos de acciones terroristas.

Cuando otros hombres deciden descansar, Ramiro Valdés aún asumía grandes responsabilidades relacionadas con el sector energético en el país.

A la propia Termoeléctrica Antonio Guiteras de nuestra provincia acudió en incontables ocasiones en los últimos tiempos, siempre atento al sentir de los trabajadores e insuflando energías antes las difíciles labores que allí se realizan.

Asistió a varios de los parque solares inaugurados en nuestro territorio, no sabíamos que serían esas de sus últimas visitas.

Se le veía jaranear con los especialistas, siempre con su peculiar voz, apenas imperceptible.

A veces la muerte llega de golpe, y destruye esa idea de que los héroes con esa aura mística saldrán invencibles de todas las contiendas, pero a todos llega el desenlace definitivo.

Más solo a unos pocos está reservado el dolor sincero que sobreviene en el alma de los pueblos, cuando se marcha un guerrero de estirpe, de esos que lucharon toda la vida e hicieron de la lealtad su mayor virtud.

Por eso muchos se duelen al saber la noticia de la partida física e intempestiva del guerrillero, conscientes de que hombres de semejante trayectoria permanecerán por siempre en la esencia más irredenta de esta Isla.