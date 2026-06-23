Inicia celebraciones Danza Espiral por sus 40 años

Fotos de Carrete Producciones y Adversy Alonso

Con el estreno de Ancestros inició la compañía Danza Espiral los festejos por sus cuarenta años de creada, a celebrarse el próximo 2027. La Maestra Lilian Padrón, directora del colectivo danzario yumurino y Premio Nacional de Danza 2026, dedicó este espectáculo a los percusionistas que han trabajado con ellos y especialmente a Ángel Luis Serviá.

“Hemos preparado este espectáculo dentro de las celebraciones por los cuarenta años de Danza Espiral que se celebrarán el próximo año. Decidimos dedicarlo a los percusionistas y a Ángel Luis Serviá, fundador de la compañía con el que yo trabajaba antes de existir la compañía.

“De alguna manera toda mi creación contemporánea que tiene esas conexiones con nuestra cultura se la debo a sus enseñanzas y a su experiencia dentro de la compañía con esa nueva visión de trabajar.

“Muchos han sido los percusionistas que han pasado por la compañía y así poco a poco iremos haciendo presentaciones para recordar a todas esas personas que si no hubieran estado el camino hubiera sido otro, diferente y no sería el que tenemos”.

Intervienen en la pieza danzaria Helen Gómez Domínguez, Beatriz de Armas Galván, Leyanis Verrier López, Enrique Leyva Brines, Levin Cardoso Junco y Samuel Morales. Con dirección general y coreografía de la Padrón, destaca en Ancestros el multifacético desempeño de los bailarines al asumir también el toque de los tambores y los cantos.

“Nos hemos arriesgado a este espectáculo. Aparte de las grabaciones, entre ellas la primera pieza que se utiliza es de Reina Portuondo, una queridísima amiga compositora, y otros efectos grabados, el reto mayor era poder nosotros cantar, tocar y bailar.

“La experiencia en obras contemporáneas ha insistido que los bailarines han tocado y que los músicos han bailado. Esa es una de las características que identifican la compañía”.

Ancestros se une a piezas del repertorio de Danza Espiral, como La consagración de la primavera y Olimpo, por solo citar dos ejemplos, que posan la mirada a nuestras raíces afrocubanas desde la danza.

Dentro de un repertorio diverso e interesante, la compañía Danza Espiral defiende y realza la esencia de la danza afrocubana, con movimientos apasionados, técnica depurada, bailarines con un alto nivel de ejecución e interpretación y percusión que palpita como un cálido corazón caribeño.

“Podía haber tenido cualquier otro título, pero su propósito justamente es validar, exponer, compartir la cultura cubana que aquí en Matanzas tiene una presencia enorme. Siempre lo he dicho, no podría yo hacer una obra contemporánea y aislarme totalmente.

“Uno puede mezclar la música de Stravinski con los tambores batá o con los toques abakuá, con rumba. Esa experiencia que he tenido en muchas obras es de alguna manera lo que hemos puesto en este espectáculo”.

Sus coreografías y música llenas de energía contagiosa ofrecen cada vez un tributo vivo a las raíces y el arte escénico en obras que recorren desde versiones danzarias sobre clásicos del teatro mundial hasta la contemporaneidad nacional.

Danza Espiral fue fundada en Matanzas en 1987. Es una de las iniciadoras de la llamada Nueva Ola de la Danza Cubana, aquellos colectivos que rompieron con las formaciones tradicionales de la danza en Cuba y mostraron otra manera de pensar y hacer la danza a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado.