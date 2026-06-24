Primera jornada del Mundial 2026

A poco más de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, récords, sorpresas y algunas decepciones, marcaron la fase de grupos y ha traído resultados inesperados, actuaciones brillantes y dudas en selecciones que se esperaban como protagonistas.

Este Mundial es especial, ya que por primera vez participan 48 selecciones, lo que amplía el alcance de la competencia y brinda oportunidades a países que antes no lograban clasificar.

El nuevo formato, con doce grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria con 32 selecciones, ha permitido que aparezcan debutantes y ha contribuido a un inicio más impredecible que en ediciones anteriores.

Entre las historias más llamativas de los primeros partidos está la de Lionel Messi. A sus 38 años, el capitán argentino se convirtió en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo, sumando a una trayectoria que ya lo coloca entre los más grandes de la historia del torneo.

Este hito llegó acompañado de una actuación impresionante en el debut de Argentina contra Argelia, donde anotó los tres goles de la victoria, alcanzando nuevas marcas en la competición.

La noche de Messi no estuvo exenta de polémica. Durante el primer tiempo, una falta sobre el defensor argelino Aïssa Mandi generó dudas sobre una posible tarjeta roja que finalmente no se mostró ni se revisó por el VAR.

Esta jugada desató un intenso debate entre analistas y aficionados, y llevó a la federación argelina a presentar una queja formal ante la FIFA por las decisiones arbitrales del partido.

Mientras Messi acapara gran parte de la atención, otros jugadores también han comenzado a brillar en el campeonato.

Kylian Mbappé fue clave en el triunfo de Francia sobre Senegal, anotando dos goles que lo colocan rápidamente entre los favoritos para ganar la Bota de Oro. Erling Haaland también respondió a las expectativas en su primer Mundial al marcar dos goles en la victoria de Noruega por 4-1 sobre Irak.

Nombres como Harry Kane, líder ofensivo de Inglaterra, y la dupla sueca formada por Alexander Isak y Viktor Gyökeres destacaron en la contundente victoria de Suecia por 5-1 sobre Túnez.

Un caso notable fue el de España, que no logró superar a Cabo Verde en su debut, empatando sin goles en un resultado sorpresivo. Gran parte del mérito fue para Vozinha, el arquero caboverdiano, quien frustró una y otra vez a una selección española que dominó el balón pero tuvo problemas para convertir ese control en goles.

España recuperó nivel después con una victoria contundente por 4-0 sobre Arabia Saudita, el empate inicial generó cuestionamientos sobre su capacidad para enfrentar equipos que optan por un enfoque defensivo.

A la vez, este encuentro permitió que emergiera Lamine Yamal, una joven promesa que empieza a ganar protagonismo en el torneo.

Portugal también ha sido objeto de críticas. El equipo dirigido por Roberto Martínez empató 1-1 contra República Democrática del Congo a pesar de dominar la posesión del balón.

Ecuador se encuentra en una situación complicada tras sus dos primeros partidos en la Copa Mundial 2026. La selección sudamericana, que había llegado con buenas expectativas tras una sólida actuación en las eliminatorias, no ha logrado sumar más que un punto.

La derrota ante Costa de Marfil fue un duro golpe, y el empate sin goles frente a Curazao dejó a los dirigidos por Sebastián Beccacece en una posición precaria. A pesar de dominar el encuentro y generar múltiples oportunidades, el arquero Eloy Room se convirtió en la figura del partido, frustrando todos los intentos ecuatorianos.

Ahora, Ecuador obligado a buscar un resultado positivo en su último partido de la fase de grupos para mantener vivas sus esperanzas de avanzar.

Por otro lado, Cabo Verde sigue sorprendiendo en este Mundial. Su empate 2-2 contra Uruguay demuestra que el equipo africano no es solo un participante más, sino que ha llegado para competir y dar batalla.

A pesar de enfrentar a un rival de mayor jerarquía, Cabo Verde mostró orden defensivo y capacidad de respuesta, lo que les permite acumular puntos importantes en su búsqueda de clasificación.

Jornadas que prometen más emociones, con partidos clave como lo fue el de Argentina contra Austria, donde Lionel Messi continuó rompiendo récords y sumando goles. Con su anotación en este encuentro, Messi se convierte en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 17 tantos, consolidando aún más su legado en el fútbol mundial.

A medida que avanza la fase de grupos, cada partido se vuelve crucial para las selecciones que buscan avanzar a la siguiente etapa. La competencia está más reñida que nunca, y las sorpresas son parte del espectáculo que ofrece este Mundial 2026.

Ventura García Hoyos, estudiante de Periodismo