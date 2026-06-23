El valor del Comandante Ramiro (+fotos)

Trabajadores de varios colectivos laborales acudieron en la jornada de este martes a rendir homenaje póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

Exactamente a las 10:00 am, luego de las notas del Himno Nacional, comenzó el sentido momento protagonizado por una representación del pueblo matancero, encabezado por el primer secretario del Comité provincial de Partido Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora Marieta Poey y otros dirigentes políticos, del Estado, de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, así como también de organizaciones políticas y de masa.

Ofrendas florales y su imagen están expuestas en la sede del Gobierno, donde el primer colectivo en realizar su reverencia fue el de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, el bloque adonde tantas veces acudió el Comandante Ramiro.

Con pulovers azules y una rosa roja en sus manos, pasaron uno a uno los de la CTE y a algunos se les veía conmovidos ante la imagen del Héroe de la República de Cuba y del Trabajo que les exigió y animó a «vencer tantas dificultades», manifestó Yandy Rojas, secretario general del buró sindical de esta planta.

«El país necesita más Ramiro, leales a la Revolución», expresó Reynaldo Valdés Grillo, director de la Empresa de Bebidas y Refrescos de Matanzas y quien ocupara asiento como diputado al lado de Ramiro Valdés durante las quinta y sexta legislaturas de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En horas de la mañana del pasado 21 de junio falleció el asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista junto al Che de la batalla de Santa Clara.

Tal y como ha sido informado, en cumplimiento de su última voluntad de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico, los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez serán inhumados en la mañana del jueves 25 de junio, en ceremonia con honores militares en el Mausoleo del Frente de Las Villas, en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara.

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