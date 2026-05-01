1 de mayo de 2026

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Un abrazo de pueblo: Matanzas despierta al Primero de Mayo

1 de mayo de 2026 Enrique Tirse Hernández
El Primero de Mayo es un día de todos. Es el día en que la Patria convoca a sus hijos —sin importar filiación política ni credo— a levantarnos junto a ella para, en un coro gigante, decir con fuerza: la Patria se defiende
Ya amanece en la ciudad de Matanzas. El sol aún no se ve, ni tampoco sus primeros rayos, pero la ciudad despierta: sus habitantes se levantan y comienza un nuevo día.
Ya se observa el ir y venir por las calles. Ahora son pocos los que caminan solos o en pequeños grupitos que más tarde se convertirán en un mar de pueblo.
Esa es la respuesta que los cubanos daremos hoy, a lo largo y ancho de esta tierra, en apoyo a la Patria que se defiende y a la Revolución.
Ya comenzó el saludo solidario de hombres, mujeres y niños. Ya se observa la disposición de defender nuestras conquistas ciudadanas.
En ese pueblo abrazado avanza el soldado, el obrero, el campesino, el estudiante y el ama de casa. En el bloque monolítico se puede ver al militante del Partido o de la UJC, junto al religioso de cualquier denominación, al revolucionario, al blanco o al negro, simplemente al cubano.
El Primero de Mayo es un día de todos. Es el día en que la Patria convoca a sus hijos —sin importar filiación política ni credo— a levantarnos junto a ella para, en un coro gigante, decir con fuerza: la Patria se defiende.

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