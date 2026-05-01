1 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Un servicio para estimular y cuidar (audio)

1 de mayo de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
El Servicio de rehabilitación neonatal abrió sus puertas en el hospital de la maternidad matancera José Ramón López Tabrane, asistencia que solo se brinda en tres provincias del país.

El Servicio de Rehabilitación Neonatal abrió sus puertas en la Maternidad matancera José Ramón López Tabrane, asistencia que solo se brinda en tres provincias del país.

Prematuros y bebés con bajo peso son favorecidos en la nueva campaña, a la vez que se enseña a las madres a estimular a sus pequeños.

 

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