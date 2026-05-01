Un servicio para estimular y cuidar (audio)
El Servicio de rehabilitación neonatal abrió sus puertas en el hospital de la maternidad matancera José Ramón López Tabrane, asistencia que solo se brinda en tres provincias del país.
El Servicio de Rehabilitación Neonatal abrió sus puertas en la Maternidad matancera José Ramón López Tabrane, asistencia que solo se brinda en tres provincias del país.
Prematuros y bebés con bajo peso son favorecidos en la nueva campaña, a la vez que se enseña a las madres a estimular a sus pequeños.