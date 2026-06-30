30 de junio de 2026

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Cuba reitera su disposición a un diálogo con Estados Unidos basado en el respeto y sin imposiciones

30 de junio de 2026 Redacción Radio26

Durante una entrevista en el programa radial Cats Roundtable, en 77 WABC, el jefe de la Misión de Cuba en Naciones Unidas, Ernesto Soberón, reiteró la disposición del Gobierno de La Habana a establecer un diálogo bilateral, serio y civilizado con Estados Unidos, basado en el respeto y en la posibilidad de abordar las diferencias sin imposiciones ni agresiones.

Cuba plantea una agenda de trabajo que permita avanzar en áreas de interés común como la migración, la lucha contra el tráfico de drogas, la salud, las oportunidades de negocios e inversión y otros espacios de cooperación que pueden beneficiar a ambos pueblos, señaló el diplomático cubano.

“El mensaje es claro: Cuba defiende su soberanía, pero también apuesta por la paz, la convivencia y la cooperación entre países vecinos con profundos lazos históricos, culturales y humanos”, subrayó el representante cubano en Naciones Unidas.

  • Tomado de Cubadebate 

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