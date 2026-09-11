Biblioteca digital: tecnología en función del desarrollo cultural en Matanzas

En el 2007 surgió un proyecto hermoso y útil en Matanzas que ha venido a solventar un poco las consecuencias de la crisis existente en la industria poligráfica del país.

Han pasado 19 años de aquella feliz idea que ya reúne alrededor de 185 gigas de libros de variados géneros y temáticas, para todos los públicos, según informa el escritor y especialista de la sección de literatura del Centro provincial de Casas de Cultura, Luis Lexander Pita, uno de los promotores de la biblioteca digital, cuya gestión hoy se encuentra a su cargo.

“Tenemos casi ya cinco millones de libros. Este proyecto se empezó a armar en el 2007, gracias a la ayuda y la idea de nuestros queridos amigos Norge Céspedes y Daneris Fernández.

“Yo venía de La Habana con la encomienda de que los escritores de los de los municipios de la provincia Matanzas tuvieran libros que rara vez podían a llegar a los municipios. En una conversación con estos dos escritores me dijeron: ¿y por qué no el libro digital? Y el libro está ahí”.

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Dichos logros se debe también a la colaboración de muchos amigos y colegas de Cuba y otras partes del mundo quienes donan entre 30 y 50 libros nuevos cada día.

La biblioteca digital pone a disposición de los lectores la oportunidad de poseer textos cuya obtención sería muy difícil en formato impreso, auxiliándose de los beneficios de la tecnología en favor de la cultura.

De esta manera se benefician tanto los lectores, al recibir ejemplares que satisfacen sus necesidades cognitivas o de entretenimiento y los autores, cuyos libros llegan a una mayor cantidad de públicos.

“También en Facebook, donde generalmente visualizo los libros, ya tenemos también cinco mil clientes, no solamente de Cuba sino de muchos otros países del el mundo como México, España, brigadas de internacionalistas que están en Etiopía y Angola que a veces nos piden los libros que divulgamos en las redes”.

Disponer de una biblioteca virtual también le garantiza a estudiantes, profesores, e investigadores materiales para la realización de tesis de grado y otros tipos de trabajos docentes, relacionados o no con la literatura.

La biblioteca digital, impulsada por el Centro provincial del Libro y la Literatura en Matanzas, se suma a la programación cultural de Matanzas, con una presencia habitual en la Feria Internacional del Libro.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26