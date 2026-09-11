4 de octubre de 2026

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Guiteras, sede de Encuentro de Jóvenes por la Generación Eléctrica en Cuba

11 de septiembre de 2026 José Miguel Solís
Matanzas acomete una iniciativa que busca fortalecer el protagonismo juvenil y las soluciones innovadoras ante los desafíos actuales de la generación eléctrica
Con el propósito de promover la innovación, el intercambio de experiencias y el protagonismo juvenil en el sector energético cubano, la central térmica Antonio Guiteras, en Matanzas, es sede del Encuentro de Innovación Luz y Revolución: Jóvenes por la Generación Eléctrica en Cuba.
El evento, que concluye este viernes, es contexto para compartir soluciones aplicadas, cuyos resultados han sido positivos e innovadores.
En la cita participan jóvenes de diversas entidades del ramo, entre ellas, la Termoeléctrica Antonio Guiteras, GEYSEL, Energás, la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), la de Fuentes Renovables de Energía (EMFRE), así como entidades de mantenimiento a grupos electrógenos fuel-oil y de servicios a grupos electrógenos de emergencia, entre otras.
La meta, al decir de los organizadores, se centra en el intercambio de  experiencias sobre mejoras operativas o de mantenimiento, que permitan documentar las innovaciones desarrolladas para su posible réplica.
El encuentro acoge nueve ponencias, todas con innovaciones vigentes. Entre las presentaciones destacó el trabajo de Energás sobre la eficiencia del ciclo combinado, lo que refleja el alto nivel técnico de las propuestas.
El evento concluirá esta tarde con la premiación de los mejores trabajos, evaluados por su impacto económico e incentivo. De esta forma Matanzas acomete una iniciativa que busca fortalecer el protagonismo juvenil y las soluciones innovadoras ante los desafíos actuales de la generación eléctrica en el país.

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