Más de 55 mil litros de aceite dieléctrico afectados por robos en Matanzas

Más de 55 mil litros de aceite dieléctrico han sido afectados en Matanzas como consecuencia del robo de este producto, una de las acciones delictivas que ha provocado daños en transformadores y agravado las afectaciones de la red eléctrica provincial.

Actualmente, Matanzas registra 91 transformadores dañados, informó Alejandro Rodríguez Azpeitia, director de la Empresa Eléctrica Provincial, quien precisó que se mantiene el seguimiento a estos equipos y a las acciones necesarias para su recuperación.

Entre las intervenciones previstas se encuentra la reparación de los transformadores de las subestaciones de España y Admiración, en el municipio de Perico, trabajos que se realizarán próximamente.

También continúa la recuperación del transformador de Carbonera, con vistas a lograr su pronta puesta en funcionamiento. Esta comunidad lleva actualmente más de tres meses sin servicio eléctrico.

Durante el análisis de la situación eléctrica provincial también se abordó el estado de las subestaciones de 33 kilovoltios de Cárdenas y Salé, afectadas por hechos delictivos y que hasta este momento continúan sin solución.

La situación de los transformadores está estrechamente relacionada con estos hechos. El robo de aceite dieléctrico, además de representar una pérdida de recursos, puede dejar fuera de servicio los equipos, debido a que este líquido cumple funciones esenciales de aislamiento y refrigeración.

Otro de los equipos pendientes de recuperación es el transformador de la base de taxis. Su avería impide incorporar a la transportación urbana 13 triciclos eléctricos que prestarían servicio a la población por un costo de 10 pesos.

La recuperación de estos transformadores e instalaciones resulta esencial para disminuir las afectaciones en la distribución eléctrica de Matanzas, en medio de las dificultades que actualmente enfrenta el Sistema Electroenergético Nacional.

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