Mercaful desmiente rumores sobre venta de gas propano en Matanzas (+Audio)

Ante versiones malintencionadas que circulan sobre el servicio, la entidad aclara que sí existe respaldo para la segunda venta y que ambos puntos de recogida funcionan con normalidad.

En los últimos días han circulado rumores infundados y malintencionados en torno a la venta de gas propano en la ciudad de Matanzas. No se conoce con certeza el objetivo de quienes los difunden, pero resulta evidente que no se trata de buenas intenciones.

La comercialización de este combustible para la cocción de alimentos —que ya se ha comenzado a vender en el país— parece molestar a algunos que, al parecer, desearían que la miseria se apoderara del pueblo.

El hecho de que la compra del combustible se realice desde el extranjero ha bastado para que corran «bolas» y rumores dañinos. Se han acercado personas para asegurar que solo se garantiza la primera venta con el botellón incluido, pero que no existe respaldo para la segunda, que se ofrece a un costo más bajo. Nada tan falso.

En la ciudad de Matanzas existen dos puntos de recogida: uno ubicado en El Azulejo y otro, abierto recientemente, en la calzada del Naranjal. Hemos estado en ambos sitios y podemos asegurar que la profesionalidad de sus trabajadores.

Precisamente este jueves estuvimos en el punto del Naranjal con el objetivo de conocer de cerca el origen de dicho rumor. Allí conversamos con Kati Ramírez Hernández, comercial de la entidad, quien desmintió esas versiones y mostró los botellones, tanto los de la primera compra como los de reemplazo.

Asimismo, la especialista explicó que si la primera venta se realizó por El Azulejo y el cliente desea adquirir el reemplazo por el Naranjal, solo debe seleccionar el punto que desee al momento de entrar en la plataforma.