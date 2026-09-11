Cocodrilos de Matanzas: el reto de repetir en la Serie Nacional 65

Con el aroma a campeón todavía fresco, los Cocodrilos de Matanzas se preparan para defender la corona que ya ostentan tras coronarse bicampeones del béisbol cubano, con títulos en las ediciones 2019-20 y la más reciente 2025-26, además de un cetro en la Liga Élite cubana 2023-24.

El elenco yumurino llega a la 65.ª Serie Nacional con el prestigio de ser, hoy por hoy, el equipo a vencer en la Isla.

La escuadra completó ya varias semanas de entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Matanzas, bajo la ratificación de Armando Ferrer Ruz como director del equipo para la nueva contienda, decisión avalada por el INDER provincial junto a la comisión de la disciplina.

El trabajo de pretemporada se ha enfocado en fortalecer los brazos del cuerpo de lanzadores, área que el entrenador de pitcheo Jonder Martínez identificó como una de las que lastró el rendimiento del equipo en su reciente paso por la Liga Élite, certamen donde Matanzas finalizó en último lugar.

En la ofensiva, el equipo mantiene un núcleo de peloteros de jerarquía, entre ellos destaca el receptor Andrys Pérez, quien fue protagonista en la definición del título anterior con una actuación perfecta tras el plato en el juego que selló la barrida sobre Las Tunas.

En los jardines sobresale Eduardo Blanco, nombrado Jugador Más Valioso de aquella serie final y reconocido, según la prensa especializada, como uno de los hombres más veloces y de mejor brazo del béisbol cubano actual.

El cuadro también respira experiencia con nombres como Aníbal Medina, veterano jugador de muchísimas horas de vuelo en nuestro pasatiempo nacional, el también veterano Yariel Duque y jóvenes promesas como Adrián Pérez, Dayan Ibáñez y Eduardo Parreira.

En el montículo, Matanzas ha contado tradicionalmente con activos de peso como el zurdo Yoennis Yera y el cerrador Armando Dueñas, piezas que le dieron solidez al bullpen en campañas recientes.

Entre las potencialidades del conjunto de cara a la venidera contienda sobresale el respaldo de una dirección técnica estable —con Ferrer al mando y un cuerpo de entrenadores que ya conoce las claves del éxito reciente—.

A eso se suma la experiencia de haber competido a nivel internacional: los Cocodrilos representaron a Cuba en la Baseball Champions League Americas 2026 en Ciudad de México, midiéndose a clubes como los Diablos Rojos del México, los Dantos de Nicaragua, los Kane County Cougars de Estados Unidos y los CTBC Brothers de China Taipéi, un ejercicio que le dio rodaje de alto nivel a la plantilla.

El principal desafío estará en el pitcheo abridor y de relevo, tras un semestre irregular en la Liga Élite, mientras que la ofensiva —con Pérez, Blanco, Noroña, Peña y Videt como referentes— parece llegar en mejores condiciones para sostener el peso del equipo en el tramo largo del calendario.

Con siete semanas de preparación física y técnica ya transcurridas y una preselección amplia trabajando en el estadio Victoria de Girón, Matanzas se perfila nuevamente como uno de los máximos aspirantes al título en la Serie Nacional 65. La pregunta no es si los Cocodrilos pelearán arriba en la tabla, sino si el ajuste en el cuerpo de lanzadores llegará a tiempo para sostener una nueva coronación.