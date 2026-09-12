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Controlado y sin peligro incendio en la Zona Industrial de Matanzas 

11 de septiembre de 2026 Redacción Radio26
Las autoridades aseguran que el incidente no ofrece peligro de propagación ni para los residentes cercanos

Esta tarde fue controlado un incendio en la zona industrial de Matanzas, en unos de los tanques de la Base de Supertanqueros ubicada en la zona.

Mientras se realizaban labores de mantenimiento en un tanque vacío de la entidad, se produjo un accidente que provocó un incendio que fue controlado por las fuerzas del Cuerpo de Bomberos y cooperantes del Ministerio del Interior y de otros organismos.

Las autoridades aseguran que el incidente no ofrece peligro de propagación ni para los residentes cercanos.
  • Tomado de Girón 

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