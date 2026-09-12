4 de octubre de 2026

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Liminares del Derecho Empresarial

12 de septiembre de 2026 Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres
Su campo de trabajo se encuentra principalmente en el sector privado, brindando asesoría a las empresas sobre factores jurídicos y legales, incluyendo temas como contratos, actas constitutivas, entre otros

El Derecho Empresarial es la rama del Derecho que se encarga de estudiar, regular e implementar las cuestiones legales de una empresa, sin importar el tamaño de la misma (pequeña, mediana o grande).

Los profesionales en Derecho Empresarial tienen las facultades para constituir nuevas organizaciones empresariales, siguiendo las normas y reglamentos de criterios de inversión del país donde se crean las nuevas empresas; también toman responsabilidad de las situaciones jurídicas y legales.

Una vez terminados los estudios en Derecho empresarial pueden desarrollarse las siguientes actividades:

  • Hacer análisis jurídicos y legales requeridos para diseñar e implementar la política empresarial.
  • Evaluar los ordenamientos legales y proponer reformas a las mismas.
  • Asesorar a legisladores en temas empresariales.
  • Constituir nuevas empresas de acuerdo a los marcos legales que apliquen.
  • Colaborar y dar seguimiento de regulación en cuestiones jurídicas y legales a pequeñas como medianas y grandes empresas.
  • Tener la responsabilidad de situaciones jurídicas y legales de las empresas como situaciones laborales, económicas, comerciales, de propiedad intelectual y de identidad gráfica, negocios nacionales e internacionales.

Al ser una rama del Derecho los estudios en la rama empresarial se pueden obtener mediante diplomados, especialidades y posgrados.

Su campo de trabajo se encuentra principalmente en el sector privado, brindando asesoría a las empresas sobre factores jurídicos y legales, incluyendo temas como contratos, actas constitutivas, entre otros.

  • Profesor Titular y Consultante. Universidad de Matanzas.

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