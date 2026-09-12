Constatan avances del curso escolar en Jovellanos 

Jovellanos.- Este territorio recibió una visita de inspección de inicio de curso efectuada por la Dirección provincial de Educación. Durante el recorrido se constataron aspectos como la puesta en práctica del Perfeccionamiento en la Educación y el aseguramiento de los recursos humanos, materiales y financieros.

La comisión verificó también las alternativas implementadas para el cumplimiento de los programas de estudio, con énfasis en los estudiantes que reciben clases en variantes menos adecuadas. Los inspectores constataron el proceso educativo de primera mano, directamente con los estudiantes y profesores en las aulas.

En los intercambios con directivos, docentes, estudiantes, trabajadores, familias y la comunidad, se evidenció el compromiso y la disposición de los trabajadores para garantizar un curso de mayor calidad. Estas acciones permitieron evaluar de forma integral la organización y el desarrollo del presente período lectivo.

Sobre los resultados de la visita, Lucila Hernández, directora de Educación en Jovellanos, declaró: «La inspección nos permitió confirmar que vamos por buen camino, pero también identificar los retos que aún tenemos por delante. El compromiso de nuestros docentes y el apoyo de las familias son la garantía de que este curso será superior en calidad y resultados».