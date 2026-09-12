Convocan al Premio de Poesía América Bobia 2026

Falleció en 1984 con cuatro poemarios publicados, titulados El amor de los humildes, Ofertorio, Trémulo se aleja y Arquero de zodiaco .

La poetisa América Bobia Berdayes nació en Limonar el 14 de agosto de 1893.

Sus versos se distinguen por su exquisita delicadeza y sentido poético. En su honor se concursará con un poema inédito que no debe exceder las cinco cuartillas, mecanografiado a dos espacios en original y dos copias, acompañado de seudónimo y en sobre o documento aparte se informará nombre de la obra, seudónimo y nombre real del autor, teléfono y dirección.

Se excluyen del certamen aquellos que ganaron el concurso en los cinco años anteriores a esta edición.

El jurado lo integrarán el poeta ganador del precedente, un miembro del consejo editorial de Ediciones Vigía y otros escritores de prestigio.

El ganador recibirá tres mil pesos y la editorial Vigía publicará su obra en plaquette que se presentará en la jornada por el Día de la Cultura Cubana el año próximo.

El jurado podrá otorgar las menciones que considere. Los trabajos deberán entregarse personalmente en Ediciones Vigía, Magdalena #1, Plaza de la Vigía, Matanzas, Cuba; o enviarse al correo electrónico edicionesvigiacuba@gmail.com o mediante WhatsApp al 55218770.

El plazo de admisión vence el 10 de octubre de este año y los resultados se darán a conocer el día 20 de octubre a las 11:00 de la mañana en la sede de Ediciones Vigía, momento en que se presentará el plaquette ganador del 25, que correspondió a la obra Mientras Martí me contempla ¿orgulloso?, de Maylan Álvarez.

POEMA DE AMÉRICA BOBIA

Nadie lo sabrá

(publicado en el libro Trémulo se aleja)

Todo se renueva;

todo volverá,

pero si tú vuelves

nadie lo sabrá.

Cirios apagados ya se encenderán;

el que alumbró un día

ese no será.

No brillan estrellas,

pero brillarán;

la que brilló un día

esa no será!

Tejen los telares

lino sin cesar

para aquel vestido

que no te pondrás.

Si vuelves un día

nadie lo sabrá;

ni buscas tu sitio

ni pruebas tu pan.

Cuando se deshacen

en el aromal

estrellitas de oro,

otras brotarán,

pero si tú vuelves,

nadie lo sabrá.