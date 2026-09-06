Conceden Premio a la mejor Edición de Libros a intelectuales matanceros

Maylan Álvarez Rodríguez, escritora y Alfredo Zaldívar Muñoa, escritor, dramaturgo, ensayista y promotor cultural, ambos de Ediciones Matanzas, merecieron el Premio a la Mejor Edición del Libro 2026, del Sistema de Ediciones Territoriales.

El director del Centro provincial del Libro y la Literatura en Matanzas, Efrahím Pérez Izquierdo recibió el diploma este sábado durante la 34 Feria Internacional del Libro en Holguín.

“Este equipo está haciendo historia de profesionalidad y amor a la literatura”, comentó el directivo en Facebook, mientras el Director provincial de Cultura en Matanzas, Osbel Marrero Acosta, transmitió las felicitaciones “al Centro del Libro de nuestra provincia y sobre todo a nuestros escritores por ese reconocimiento”, agasajo al que se sumaron escritores y artistas de diferentes provincias del país y de otras latitudes.

Sigfredo Ariel: la vida en un trapecio, volumen cuya edición le mereció el importante reconocimiento a Zaldívar Muñoa y Álvarez Rodríguez, reúne nueve voces, entrañables para el versátil artista fallecido en el año 2020, que ofrecen un canto a su vida y prolífera obra.

A propósito de la reciente publicación del texto, la intelectual cubana Laidi Fernández de Juan, durante su presentación en el capítulo matancero de la fiesta literaria, expresó que “no puede decirse que el más reciente título de Ediciones Matanzas, Sigfredo Ariel: La vida en un trapecio sea un libro más, un número añadido a su siempre cuidada colección, ni una simple contribución al catálogo, porque es muchísimo más, desde todo punto de vista.

“Más que homenaje, más que tributo, y ciertamente más que un puñado de testimonios alegóricos al entrañable artista este libro representa una simbología que debe advertirse desde el mismo inicio, más allá del disfrute que provoca la contemplación de los dibujos, viñetas, capitulares, y trazos que el brother de la luz prodigara sin darle mayor importancia a uno de sus descomunales talentos, que fue el arte visual”.

Maylan Álvarez Rodríguez ha publicado más de una docena de libros en diversos géneros y recibido premios por su desempeño literario y en la promoción cultural. Ha obtenido, entre otros, las becas de creación Aldabón y Juan Francisco Manzano, el Premio Anual de la revista Matanzas; Premios en el Concurso Debate Provincial Milanés, Premio Calendario; el Premio Memoria, del Centro Pablo de la Torriente Brau; el Premio nacional de poesía Digdora Alonso, el América Bobia, el Orlando García Lorenzo, de crítica, el Félix Pita Rodríguez y el Fundación de la Ciudad.

Entre los aportes de Alfredo Zaldívar Muñoa a la cultura matancera y cubana figura el haber fundado la emblemática Ediciones Vigía. Algunos de los premios que ha merecido son los nacionales de poesía José Jacinto Milanés y Adelaida del Mármol; el Premio Extraordinario por el bicentenario de José Jacinto Milanés, el Premio honorífico de promoción cultural Raúl Ferrer y el Premio Nacional de Edición.

El Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín otorga anualmente el Premio a la Mejor Edición de Libros, con el propósito de incentivar el trabajo de los especialistas del Sistema de Ediciones Territoriales; este año dedicado al aniversario 40 de la fundación de Ediciones Holguín.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26