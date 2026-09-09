El carisma de Alfonsito Llorens se enfrenta a La Guillotina

El artista Alfonsito Llorens mostró su carisma influyente y auténtico ante las preguntas de la realizadora Jessica Mesa Duarte, conductora del espacio La Guillotina, en la Casa Social de la UNEAC.

El reconocido cantante, compositor y director de espectáculos, matancero de cuna, recordó sus inicios en el Grupo Lírico de Matanzas acompañando a su padre, lo cual constituyó una academia de formación en la música y las artes escénicas, con personalidades de elevado rango profesional, .

La Escuela de Arte y su integración como instructor en la Brigada XX Aniversario, en las escuelas de Jagüey Grande, y en la flota cubana de pesca, completó su educación profesional y aumentó su preferencia por el canto.

Tuvo la dicha de triunfar en el programa televisivo Todo el mundo canta, que lo lanzó a la popularidad nacional e internacional.

La también periodista Jessica Mesa recalcó el amor con que vive su música y Alfonsito aseveró que «el público es su mayor resorte».

¿Quiénes han sido tus compositores y artistas preferidos?

«Pablo Milanés y Amaury Pérez, por su versatilidad escénica. La Nueva Trova resultó motivadora, sin embargo, cuando fundé mi grupo La Dinámica, con excelentes músicos, me fui adentrando en otros géneros bailables y hasta me arriesgo con el guaguancó y la salsa».

Pero, ¿te fascina el bolero?, inquirió la anfitriona.

Y entonces afirma que se aviene bien a su voz y estilo, siempre con gran aceptación del público. «Creo que tiene que ver con mi forma de decir, con la intención que pongo en las letras, basada en la interpretación».

(Es cierto, posee el don de otorgarle ciertas características a su actuación, que califica su voz y timbre como inconfundibles).

Jessica insistió en su madurez artística, que le distingue como jurado de concursos internacionales

«Lo primero que sucedió fue que obtuve lauros en festivales de Europa y ese aval me condujo a los dictámenes de las obras. Esto me ha permitido conocer a múltiples intérpretes y compositores del mundo».

Y aparece la esencia de La Guillotina de la joven interlocutora cuando pregunta:

En su opinión, ¿existen lugares para promover la música cubana y matancera y cómo definiría lo que se mueve en el circuito de los espectáculos?

«Complejo tema. Los eventos son parecidos unos a otros, los elencos son semejantes, la música en vivo desaparece. En Matanzas hay muchas actividades, pero hay una repetición de repertorios que cansa al espectador. Debemos cambiar en cómo lo hacemos y que el presupuesto sea en función del desarrollo variado de la música.

«La divulgación de la programación es insuficiente. Quizás por centralizarse en las redes, que no todos ven, al existir una débil conexión. También vale estudiar los públicos. No se puede llevar lo mismo a todos los lugares y teatros».

Quiere decir que se debe ampliar lo diverso del actual espectro musical en todos los escenarios?

«En realidad, cada institución debe tener escogido un espacio acorde con su categoría, por citar al Teatro Sauto, Monumento Nacional, y la Sala White, que no son iguales a una plaza pública».

Estas reflexiones motivaron al público asistente a la UNEAC yumurina, que opinó sobre la incongruencia de los horarios y espacios escogidos, que no se corresponden con las dificultades de la realidad circundante.

Alfonsito elogió a los nuevos talentos y a los que han demostrado su valor en diferentes escenarios como la Orquesta Failde. Y se ofreció a compartir sus conocimientos en la formación de los jóvenes y de los que surgen en el movimiento de aficionados.

Jessica se interesó por conocer sus criterios en el uso de la tecnología.

«Ah, la tecnología desplaza cada vez más a la música viva. Hay además doblajes, pobreza en los textos de algunos intérpretes que arrastran multitudes. No existen espectáculos propiamente dichos. Ni espacios suficientes, quizás hayan en la capital del país. Eso provoca el éxodo de la tierra natal.

«La política cultural carece de una estrategia en ese sentido. Figuras que manipulan a las masas se apropian de las redes a

escala mundial».

Proyectos…

«Un próximo concierto en Sauto, antes de que finalice el año, con canciones de estreno y también participar en un festival en México con composiciones de Silvio, Pablo y de Juan Gabriel, más 15 obras mías. Sigo con El Boleraso, en ARTEX y sus instalaciones, en los conciertos en la Sala White, en la casa social de la UNEAC, en las instituciones culturales, en las comunidades y donde se requiera de mi arte.

«Cantar con decoro ante nuestro pueblo es difícil, cuando se hace con una bocinita en la mano, sin el audio apropiado. Y sepan que paso el mismo trabajo que cualquier ciudadano».

Reímos juntos al finalizar la tarde con Alfonsito y Jessica. Tenemos la suerte de contar con la potente e inquebrantable voz lírica y popular del vicepresidente de la UNEAC matancera y además de reconocer sus acertadas ideas de lo que significa la Cultura y su buen desarrollo en una nación como Cuba. Esa es nuestra suerte.