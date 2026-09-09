Mbappé y Valverde sostienen al Real Madrid en el estreno europeo

El Real Madrid derrotó 2-1 al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, en el duelo estelar de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, que marcó además el regreso de José Mourinho a la competición al frente del conjunto de la capital española.

Kylian Mbappé adelantó a los blancos tras un error defensivo en salida del Inter y Federico Valverde amplió la ventaja aprovechando otro fallo del portero rival Josep Martínez.

El lateral Carlos Augusto recortó distancias en el tramo final, generando tensión en las gradas, aunque el resultado no se movió del 2-1.

Como curiosidad del encuentro se vio implementada la nueva regla sobre la pérdida de tiempo a la hora de realizar los cambios; ocurrió cuando Álvaro Carreras iba a entrar en lugar de Vinícius, el árbitro consideró que el brasileño tardó demasiado en abandonar el terreno de juego, por lo que Carreras tuvo que esperar un minuto antes de ingresar mientras el Madrid ganaba 2-1 al Inter.

En el resto de encuentros disputados esa misma jornada, el Manchester City goleó 2-0 al Porto gracias a un doblete de Erling Haaland en la segunda mitad, en un partido que marcó también el debut europeo del mexicano Santiago Giménez con el club portugués.

Por su parte, el Real Betis logró una victoria como visitante por 3-2 ante el Lille, con el también mexicano Álvaro Fidalgo sumando minutos en el campo.

El Borussia Dortmund se impuso 3-2 al Villarreal en el Signal Iduna Park, resultado que deja al conjunto español todavía sin triunfos en el nuevo formato del torneo.

El Aston Villa, dirigido por Unai Emery, se llevó un ajustado 3-2 ante el Club Brujas en un partido con oportunidades para ambos lados.

Y en el duelo que abrió la actividad del día, el AEK Atenas venció 1-0 al LASK austríaco gracias a un gol de Razvan Marin.