Celebran jovellanenses 156 años de historia, cultura y tradición

Jovellanos.- El próximo 13 de septiembre se cumple el 156 aniversario del cambio de nombre de Bemba a Jovellanos, hecho que marcó un hito en la identidad local y en la memoria colectiva de generaciones. La efemérides no solo recuerda un acto administrativo, sino que simboliza la consolidación de una comunidad que ha sabido forjar su destino entre la historia, la cultura y la tradición.

El slogan de la campaña conmemorativa “156 años de Historia, Cultura y Tradición” resume con precisión el legado que distingue a Jovellanos. La historia se refleja en los acontecimientos que han dado forma a la localidad, desde su origen como asentamiento hasta su participación activa en los procesos sociales y políticos de la nación.

La cultura se manifiesta en las expresiones artísticas, literarias y musicales que han enriquecido el espíritu del pueblo, en sus instituciones educativas y en la labor de hombres y mujeres que han defendido la identidad jovellanense. La tradición, por su parte, se preserva en las costumbres, en la vida comunitaria y en el orgullo de pertenencia que se transmite de generación en generación.

Recordar este aniversario es reafirmar la vigencia de los valores que sostienen a Jovellanos como municipio de profundas raíces patrióticas y culturales. El 13 de septiembre será, por tanto, una jornada de homenaje y reflexión, donde el pueblo jovellanense celebrará con orgullo sus 156 años de historia, cultura y tradición.