Reportó Matanzas mayor incidencia de accidentes laborales en Cuba en 2025

La provincia de Matanzas lideró las estadísticas en desenlaces fatales dentro del entorno laboral del país durante el año 2025 según informes de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Ese indicador enciende las alarmas sobre la efectividad de los sistemas de protección y seguridad en los centros de la producción y los servicios del territorio.

Según las cifras oficiales cuatro trabajadores fallecieron en sus centros de labores, dos casos más que en el año anterior. Con esta métrica, la provincia no solo supera sus propias marcas históricas recientes, sino que se posiciona por encima del resto del territorio nacional en este indicador negativo acompañado de MIL 800 jornadas laborales perdidas a causa de hechos con consecuencias incapacitantes.

El contexto refleja un total de 664 accidentes, con 701 trabajadores lesionados y 38 fallecidos en toda la Isla. Aunque La Habana concentró la mayor cantidad de incidentes con 255, Matanzas trágicamente encabezó las fatalidades.

Este comportamiento atípico sugiere que, en el territorio matancero, los accidentes durante el pesado año tuvieron una gravedad extrema, con desenlaces irreparables para las familias y el tejido productivo local. El saldo resulta especialmente preocupante y exige una revisión profunda de los protocolos de seguridad y salud del trabajo.

Foto: Tomada de Trabajadores