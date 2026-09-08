La disciplina que moldeó a Diego

El Octavo Festival de Culturismo y Fitness para principiantes en Matanzas, develó nuevos talentos con sorprendentes resultados que convirtieron este evento en uno de los más prometedores del cierre del verano.

Este 29 de agosto el Centro Cultural Las Palmas recibió a un total de veintiséis competidores de los distintos municipios de la provincia que, según el juicio de los expertos, proyectaron confianza y notable preparación.

Uno de los atletas que más acaparó la atención de los asistentes fue Diego Cejas Hernández, de veintidós años de edad, un joven que la pasión por el ejercicio físico lo llevó a entrenar con denuedo para participar en uno de los festivales de fisiculturismo más importantes del país.

Pese a que este constituyó su debut en este tipo de certámenes, sus expectativas siempre fueron elevadas y mantuvo su postura de luchar por el primer lugar.

Con un destacado rendimiento, el joven novato se coronó campeón tanto en la categoría de Físico de Playa de hasta 1.72 metros de altura como en dicha modalidad, hecho que mereció la admiración tanto del jurado como de sus compañeros.

Sobre estos galardones comenta que haber obtenido los máximos reconocimientos tanto en la división como en la especialidad posibilitó que ahora forme parte de la Asociación Cubana de Fitness y Culturismo (ACFC).

«Me preparé mucho para ello y me sentí muy orgulloso de que los resultados fuesen equivalentes a mis esfuerzos e intenciones».

Cejas Hernández, recién graduado de Geografía en la Universidad de La Habana, relata que decidió unirse a esta competición por iniciativa propia investigando en plataformas digitales y con conocedores del tema al saber que reunía las condiciones.

Al deportista esta oportunidad le aportó un sinfín de aprendizajes en un escenario donde la disciplina y la constancia moldean la vida cotidiana.

«Para el festival mi rutina de entrenamiento se basó en la tonificación de los músculos de la espalda y el hombro, así como de la zona abdominal y los oblicuos, que constituyen los medidores principales».

Aunque prefiere abtenerse de ambiciosas expectativas con respecto a su futuro en este mundo, de lo que sí está seguro es de que su relación con el gimnasio continuará potenciando sus capacidades tanto físicas como intelectuales para la vida.

Fotos: Cortesía del entrevistado