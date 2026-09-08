Continuidad creadora en el Yumurí 2026

El balance de los premios y menciones otorgados en el 34 Encuentro de Cineclubes Yumurí 2026 indica la continuidad cualitativa de los talentos matanceros, amantes del séptimo arte.

El jurado, integrado por Yovany Erbello Calderín, como presidente más José Manuel Espino y Yenisbel Martell confirieron a los cubanos el máximo galardón en las categorías: documental «Marcia, más allá del museo», del dúo Dayana González y Leodán Fleitas; animación «Doble play», de Carlos Daniel Hernández.



Asimismo, logró el joven Rafael Rodríguez premios en ópera prima con «Cuando el mundo es rosa» y en ficción con «El ojo que mira».

Además del Gran Premio de este festival yumurino, el realizador Néster Núñez alcanzó el máximo lauro en reportaje, con «Academia de la rumba» y en videoclip por el titulado «Aurora».

Se confirieron premios por especialidad y siete menciones, incluido un concursante de Brasil, con reconocimiento al cineclub de niños en Colombia, participante por primera vez.

En la subsede de Colón, el jurado, compuesto por Lincoln Capote Peón, su presidente, Roberto Capote Peón y Yoslén Arguiz Mondejar, evaluó la Presentación de Películas .

Obtuvo el Gran Premio en la categoría de niños y adolescentes Doniel David Fuentes Chala, estudiante de séptimo grado del Centro Mixto Jesús Villafuerte, del municipio de Martí, con la valoración de la película «Viva Cuba», del director Juan Carlos Cremata.Fue indiscutible el esfuerzo y los resultados del comité organizador, encabezado por Lourdes Alfonso, directora del Centro Provincial de Cine y el crítico Mario Rodríguez Naite, Premio Nacional de Cineclubes.

Impecable el acompañamiento a los diferentes eventos de las instituciones culturales: Museo Farmacéutico y Sala de Conciertos José White, así como en las subsedes de Colón y Cárdenas.

Hubo presencia de consagrados y de nuevos creadores en la competencia que abarcó diversas categorías y permitió disfrutar de materiales, cuyo contenido y estética auguran la excelente continuidad de los futuros audiovisuales, muchos de estos, reflejo de la realidad cubana y de su heroico pueblo.