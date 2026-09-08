Listos para la Sexta Liga jagüeyense 

El próximo 20 de septiembre, el estadio 19 de Abril del municipio Jagüey Grande acogerá el inicio oficial de la sexta edición de la Liga de Béisbol Jagüeyense, con los cuatro equipos que ya son parte de la memoria beisbolera local: Los Increíbles, Águilas del Sur, Cerveceros y Los Bendecidos.

La noticia llega luego de un congresillo técnico que reunió a organizadores y representantes de los equipos para dejar todo a punto de cara al primer lanzamiento.

Sobre la mesa estuvieron temas clave como el acondicionamiento del terreno de juego, las jornadas de limpieza del estadio y el establecimiento de normas claras de disciplina y respeto que marcarán el rumbo de la competencia.

Los organizadores agradecieron a quienes hicieron posible este encuentro preparatorio, resaltaron el compromiso y la buena disposición de todos los involucrados, porque saben que en Jagüey Grande, una liga memorable se construye desde los detalles.

Con el terreno listo, las reglas claras y cuatro equipos ansiosos por medirse una vez más, todo apunta a que esta sexta edición será una fiesta completa: de competencia, identidad y sobre todo, ese orgullo jagüeyense que solo el béisbol sabe despertar.

Foto: Tomada de TV Yumurí