El piano que siempre reverencia a la ciudad de Matanzas (+ audios, video y fotos)

Cuatro nominaciones a dos producciones discográficas llevó a casa el músico, dueño de una versatilidad interpretativa de alta gama que le permite abordar con destreza diferentes géneros de la música popular cubana, el jazz y la música de concierto.

El CD Canto, de Ana Irma Pérez Pereyo, que cuenta con el trabajo del matancero como productor musical, arreglista y pianista, compitió en Canción y Ópera Prima, mientras que el tríptico Clásicos entre puentes, junto a Iván Valiente y el Ensemble Solistas de la Habana, estuvo entre los finalistas en las categorías Música Sinfónica y de Cámara y Notas Discográficas, a cargo de la musicóloga Carmen Souto Anido.

Sobre esta última producción discográfica conversamos con el autor, entre otras, de ella banda sonora de la telenovela Vidas cruzadas y de temas como Matancero soy, Monk en Pueblo Nuevo y versiones contemporáneas de piezas antologías del pentagrama nacional.

CLÁSICOS ENTRE PUENTES, ¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN ESTE DISCO? ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

Clásicos entre puentes fue una propuesta del maestro Iván Valiente, entre los grandes contrabajistas de nuestro país, además profesor y director de orquesta, con una trayectoria inmensa.

La invitación consistía en grabar mis danzones para música de concierto, acompañado por su orquesta, el Ensemble Solistas de la Habana, que en el 2022 cumplió 20 años. Estoy muy feliz de que él haya escogido varias de mis temas para conformar este hermoso álbum que está dedicado a Matanzas, ciudad donde tuve la suerte y la bendición de nacer.

Me enfoqué en hacer arreglos de obras emblemáticas dentro de mis composiciones como Danzando entre puentes, una pieza que escribí en 2008, que ha tenido muchísimas versiones y varias grabaciones en diferentes proyectos discográficos. Esta vez aparecerá para orquesta de cuerdas y piano.

También está en el disco Monserrate, del año 2009, dedicado a la Ermita de Monserrate que compuse para la orquesta Miguel Failde. Ellos la grabaron en mi segunda producción discográfica, Cuba now danzón (4 nominaciones y 2 Premios Cubadisco) y ahora aparecerá, al igual que la anterior, para orquesta de cuerdas y piano.

Hay otras obras como Canción para Romeu, un danzón dedicado al maestro Antonio María Romeu que grabé en el año 2012 en mi segundo disco con el sello discográfico Colibrí; Vals para Oshún, una pieza que incluí en Mi monte espiritual junto a mi cuarteto de jazz Alejandro Falcón y Cubadentro, pero siempre quise hacerle una versión para música de concierto y Tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre, en cuya composición aparecen referencias también al danzón.

ESTA PROPUESTA REVISITA ALGUNOS DE LOS TEMAS COMPUESTOS POR TI, PERO CON OTROS ARREGLOS. ¿POR QUÉ RETOMAR ESTAS COMPOSICIONES DESDE OTRA MIRADA, MUSICALMENTE HABLANDO? ¿CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN?

Este disco ha significado una gran oportunidad y una bendición porque muestra mi obra desde otra perspectiva. Además, como era tanta música, decidimos hacer un tríptico para incluirla toda.

Desde que me gradué del Instituto Superior de Arte he intentado que mi trabajo como compositor de música de concierto no se quede detrás. Muchas personas me ven tocando música popular cubana en el piano, acompañando a cantantes o en otros proyectos que llegan más directamente al público, pero siempre me mantengo componiendo mucha música para piano, para clarinete y orquesta, para violín y orquesta de cámara.

CLÁSICOS ENTRE PUENTES RESALTA DENTRO DE TU OBRA COMO OTRO HOMENAJE A LA CIUDAD DE MATANZAS. ¿CÓMO SE EVIDENCIA ESA REVERENCIA EN ESTA OCASIÓN?

FOTO 3 Presentación del disco Cuba now danzón en Matanzas

Además de esas piezas más conocidas, en el disco se incluye la suite Entre las dos aguas, que ya la había estrenado en el evento Invierno Barroco, en la ciudad de matanzas, la cual muestra las influencias de los ritmos cubanos y afrocubanos y Matanzas es cuna de muchos de esos géneros como la rumba, el guaguancó, el mambo, el danzón. La suite consta de cinco piezas.

Otra pieza importante del disco es Las cuatro estaciones matanceras, un homenaje a los maestros Antonio Vivaldi, compositor del barroco y al argentino Astor Piazzola, con una obra significativa en el siglo XX. Me di a la tarea de reverenciar esas estaciones pero desde mi visión como músico matancero. También la había interpretado en otra edición del Invierno Barroco, cuando tuvimos la oportunidad de estrenarla en el 2020 en el teatro Sauto. Cada estación corresponde a un género: se ven reflejados el danzón, guaguancó, una suerte de latin jazz y una parte que está más soneada.

Esta piezas se unen a Para danzonear, una versión que había hecho para orquesta de cuerdas en Cuba now danzón y ahora la retomé en versión para orquesta de cámara.

Hemos ofrecido varios conciertos con el disco con gran afluencia de público y queremos presentarlo en algún momento en el Sauto, de Matanzas. Será una presentación muy especial porque defiende el espíritu de la ciudad en el que converge tanta variedad musical.

A LA SATISFACCIÓN QUE TE HA TRAÍDO EL SOLO HECHO DE AGRUPAR TU MÚSICA EN ESTA PRODUCCIÓN JUNTO AL MAESTRO IVÁN VALIENTE Y EL ENSEMBLE SOLISTAS DE LA HABANA, AHORA SE SUMARON TUS NOMINACIONES AL CUBADISCO 2024

Estoy muy feliz por haber participado nuevamente este año en la Feria Internacional del Disco Cubadisco. Me siento agradecido por el desempeño de los músicos de la orquesta, la labor maravillosa del ingeniero de sonido Tony Carrera quien grabó el disco y de Giraldo que hizo las mezclas y la masterización.

Destacar también a Iván Soca, uno de los grandes fotógrafos cubanos, al frente de toda la fotografía y el diseño, el trabajo de la musicóloga Carmen Souto Anido y a la discográfica Colibrí en la que he grabado parte importante de mi obra durante varios años.