El proyecto Caminos vuelve a las escuelas

El proyecto sociocultural comunitario Caminos, dirigido por el escritor Bárbaro Velasco, compartió leyendas e historias matanceras con los niños de la Escuela Seguidores de Camilo y Che, del reparto Armando Mestre.

De gran aceptación fue la titulada El perro invisible de Matanzas, recopilada por el historiador Américo Alvarado Sicilia, así como los estudiantes demostraron interés por el espacio dedicado a la la obra martiana.

Se promovió la lectura de dos libros clásicos, uno del Apóstol de Cuba: el Ismaelillo y otro del francés Antoine de Saint-Exupéry, el famoso texto El Principito, ofrecidos ambos en formato digital.

Hubo canciones y bailes de ritmos diversos para el fomento de la cultura nacional.

Al éxito del encuentro contribuyó el apoyo de la maestra Damarys Suárez y se reconoció el auspicio de la Dirección de la escuela y del Centro provincial del Libro y la Literatura, de conjunto con el de Promoción Literaria José Jacinto Milanés, instituciones que durante más de una década han estimulado la realización del proyecto en las comunidades.

Al final de la jornada se leyó el poema del decimista unionense Fernando García González titulado Con sonrisas y palomas.

El promotor del proyecto sociocultural Caminos, el escritor Bárbaro Velasco informó a Radio 26 que la próxima cita será durante la Semana de la Cultura en Matanzas, en octubre venidero.