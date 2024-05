Feliz Día Mundial de Drácula

La literatura y el arte universal celebran hoy el Día Mundial de Drácula, fecha en la que fue publicada, pero en el año 1897, la magistral novela del escritor irlandés Bram Stoker.

Este personaje de terror es homenajeado cada 26 de mayo y hasta la fecha ha inspirado a no pocos cineastas, como el realizador cubano de dibujos animados Juan Padrón, quien derrochó maestría como ilustrador e historietista para entregarle al público de su tierra una genial obra humorística: ¡Vampiros en La Habana! (1985).

Stoker basó su novela de terror gótico en el príncipe Vlad III de Valaquia, originario de Rumanía, quien tenía el sobrenombre de Vlad El Empalador, debido a que fue muy cruel y despiadado con sus oponentes y las personas que lo traicionaban, torturándolos de la peor manera posible.

La obra literaria narra una ficticia historia de terror que transcurre en Rumanía, específicamente en los Montes Cárpatos de Transilvania, y refleja la lucha entre el bien y el mal, el presente y el pasado.

Drácula o Nosferatu es un ser ruin, despiadado y despreciable que se convierte en vampiro para acechar a sus víctimas en las noches y succionarles la sangre con sus inmensos colmillos, de esa forma logra sobrevivir y rejuvenecer.

Esta genial fantasía se asocia a varios géneros literarios como la literatura de vampiros, la ficción de terror y la ficción gótica.

La historia cautivó a los amantes de la palabra escrita y a disimiles directores de cine alrededor del mundo, resultado de ello se produjeron películas, documentales y series de televisión como Hotel Transylvania (Estados Unidos, Genndy Tartakovsky, 2012), y Dracula: The Dark Prince (Rumanía, Pearry Reginald Teo, 2013).

Unido a Dracula Untold (Estados Unidos, Gary Shore, 2014), In Search of Dracula (Reino Unido, Nathan Landeg, 2022), Drácula: The Original Living Vampire (Estados Unidos, Maximilian Elfeldt, 2022), entre otros títulos.