Feria «Arte Joven» y su relación con la AHS

Emprendimientos en Matanzas se reunieron en los últimos cinco días para festejar los 40 años de fundación de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) este 18 de octubre.

El Ensayo General Feria «Arte Joven» constituyó una oportunidad especial para que jóvenes creadores de la provincia proyectaran sus habilidades durante las más recientes jornadas conmemorativas.

En el Patio Colonial de esta sede yumurina se asentaron puntos de venta de artículos manufacturados como prendas y accesorios de vestir, útiles para el hogar y trabajos relacionados con la animación popular japonesa.

Proyectos como Animat, creado hace más de 20 años por y para admiradores de la cultura de la Tierra del Sol Naciente, mostraron sólidos materiales identitarios que los han distinguido en el transcurso del tiempo.

Con el objetivo de amenizar esta jornada ferial, asistieron compañías como Danza Espiral y Novadanza al igual que músicos como Tania Amaya y su banda, quienes transmitieron orgullo identitario.

Asimismo tuvieron lugar en este escenario pasarelas como la presentada por el joven artista Alexis Plasencia, un body paint inspirado en los orishas.

En el resto de momentos del programa se realizaron además lecturas de libros, talleres, cursos, desfiles temáticos y cantatas poéticas en representación del joven talento local.

Se destacó el desempeño también de creadores emergentes y pertenecientes a la asociación como Daniela Lantigua de la Sección de Literatura, Kenlly Raúl Sánchez de la Sección de Artes Visuales y Alejandro García de la Sección de Teatro, ejemplos de que el arte convoca, une y premia la disciplina.

Karla González Horta, fotógrafa y vicepresidenta de la Asociación Hermanos Saíz del territorio, explicó que esta iniciativa nació para ser ese espacio vital donde visibilizar el pulso creativo de la vanguardia artística de nuestros jóvenes.

“Desde la perspectiva de nosotros los organizadores del evento, este posee una gran importancia porque no es sólo una muestra de resultados sino también un ejercicio de resistencia cultural y complicidad colectiva”.

La Asociación Hermanos Saíz, baluarte del movimiento artístico juvenil, mereció un programa homenaje colmado de novedosas propuestas.