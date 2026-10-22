Cocodrilos muerden primero en Cinco de Septiembre

Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron 6-3 a los Elefantes de Cienfuegos en el primer partido de la doble cartelera, con jonrones del segunda base Aníbal Medina y del receptor Andrys Pérez.

Luego de que el martes último no pudiera dar inicio la subserie entre saurios y paquidermos, esta jornada ambos planteles salieron a la grama del Cinco de Septiembre para dirimir una doble cartelera.

Medina encabezó el ataque yumurino con dos hits en tres turnos, un cuadrangular, una carrera impulsada, una anotada y un boleto, mientras Andrys Pérez sumó otro vuelacerca, dos remolcadas, una anotada y un doblete.

José Noroña aportó dos dobletes y una anotada, y Maykol Morales y Yoandry Jiménez agregaron un doble y una impulsada cada uno. Eduardo Blanco, Adrián Pérez y José Prens se embasaron por boleto y completaron una ofensiva paciente y productiva.

Yoennis Yera se apuntó el triunfo con cinco entradas de trabajo, siete hits permitidos, tres carreras limpias, cinco ponches y dos boletos. Armando Dueñas selló la victoria con dos innings sin anotaciones, un hit, dos ponches y un pasaporte, y se acreditó el salvamento.

Con este resultado el equipo matancero llega a ocho victorias y seis derrotas y ocupa el segundo lugar de la zona occidental. Media hora después de concluido este duelo, los Cocodrilos salieron al terreno en busca de su novena victoria de la campaña.