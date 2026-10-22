22 de octubre de 2026

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Intensifican en Jovellanos preparativos para las elecciones parciales del 25 de octubre

22 de octubre de 2026 Yannier Delgado Díaz
Así se busca que el proceso del 25 de octubre transcurra con organización, transparencia y participación ciudadana
Jovellanos.- Los trabajadores del Consejo Electoral de este municipio  intensifican la preparación y las consultas en los Consejos Populares. El objetivo es organizar las elecciones parciales de delegado a la Asamblea municipal del Poder Popular del próximo 25 de octubre. Las acciones incluyen capacitación, prueba dinámica, validación de estructuras electorales y comunicación con la población.

Como parte del aseguramiento se capacitó a las autoridades electorales de la circunscripción 35 del Consejo Popular Horacio Rodríguez. Además, se realizó la prueba dinámica en la circunscripción 42 de La Isabel y en la 35 de Horacio Rodríguez. Estas tareas permiten verificar condiciones organizativas, logísticas y de comunicación para los comicios y el cumplimiento de las normas electorales.
Los trabajadores del organismo también desarrollan recorridos por los  Consejos Populares. En esos intercambios revisan listas de electores, estructuras de circunscripción, condiciones de los colegios y documentación electoral y comunicación. Así se busca que el proceso del 25 de octubre transcurra con organización, transparencia y participación ciudadana.
Se mantiene el acompañamiento a las autoridades de circunscripción y en los Consejos Populares hasta la jornada electoral. También se verifica la documentación electoral y se fortalece la comunicación con los electores y la participación ciudadana.

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