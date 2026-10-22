Intensifican en Jovellanos preparativos para las elecciones parciales del 25 de octubre

Como parte del aseguramiento se capacitó a las autoridades electorales de la circunscripción 35 del Consejo Popular Horacio Rodríguez. Además, se realizó la prueba dinámica en la circunscripción 42 de La Isabel y en la 35 de Horacio Rodríguez. Estas tareas permiten verificar condiciones organizativas, logísticas y de comunicación para los comicios y el cumplimiento de las normas electorales.

Los trabajadores del organismo también desarrollan recorridos por los Consejos Populares. En esos intercambios revisan listas de electores, estructuras de circunscripción, condiciones de los colegios y documentación electoral y comunicación. Así se busca que el proceso del 25 de octubre transcurra con organización, transparencia y participación ciudadana.

Se mantiene el acompañamiento a las autoridades de circunscripción y en los Consejos Populares hasta la jornada electoral. También se verifica la documentación electoral y se fortalece la comunicación con los electores y la participación ciudadana.

.- Los trabajadores del Consejo Electoral de este municipio intensifican la preparación y las consultas en los Consejos Populares. El objetivo es organizar las elecciones parciales de delegado a la Asamblea municipal del Poder Popular del próximo 25 de octubre. Las acciones incluyen capacitación, prueba dinámica, validación de estructuras electorales y comunicación con la población.