Envejecimiento poblacional: Matanzas se sitúa ligeramente por encima de la media nacional

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) dio a conocer su más reciente informe titulado «El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios, 2025», en el que se detalla que el grado de envejecimiento en el país alcanzó el 26,7 por ciento (%) durante el presente año.

Esta cifra representa un incremento del uno por ciento con respecto a 2024, cuando el indicador se situó en 25,7 %.

De acuerdo con los datos publicados por la ONEI, el panorama demográfico cubano presenta marcadas diferencias territoriales.

Las provincias con los valores más elevados de envejecimiento son Villa Clara, que lidera con un 30,2 %, seguida por La Habana con un 29,1 %. En contraste, los territorios con menor grado de envejecimiento son Guantánamo, con un 23,3 %, seguido por Santiago de Cuba y Artemisa, ambas con un 24,2 %.

El caso de Matanzas

En el caso específico de la provincia de Matanzas, el informe de la ONEI refleja un grado de envejecimiento del 26,9 %. Al cotejar esta cifra con el promedio nacional (26,7 %), Matanzas se posiciona ligeramente por encima de la media del país.

Asimismo, al compararla con las provincias mencionadas en el informe, Matanzas se encuentra 3,3 puntos porcentuales por debajo de Villa Clara (la más envejecida) y 1,2 puntos por debajo de La Habana.

Por otro lado, la provincia yumurina supera en 3,6 puntos a Guantánamo (la menos envejecida) y en 2,7 puntos a Santiago de Cuba y Artemisa. Esto la coloca en una posición intermedia dentro del contexto demográfico nacional.

Extremos municipales

El estudio de la ONEI también desglosa la situación a nivel municipal. Así el grado de envejecimiento más elevado del país es Plaza de la Revolución (popularmente conocido como Vedado), en La Habana, con un 38,2 %. En el extremo opuesto, el municipio menos envejecido es Yateras, en Guantánamo, con un 17,9 %.

Para quienes deseen profundizar en el comportamiento demográfico del país, la ONEI informó que la publicación completa «El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios, 2025» ya se encuentra disponible para su consulta.

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información – ONEI