Manuel Hernández, multipremiado y siempre sorprendido

Matanceras al fin, por supuesto que Manuel había formado parte del panteón cultural que veneramos desde niñas, así que apenas en segundo año de Periodismo, nos las ingeniamos para llegar hasta su casa y entrevistarlo.

De esto hace más de dos décadas y él acababa de merecer el Premio Nacional de Periodismo José Martí, así que conversamos sobre el tema, pero con Manuel no hay moldes posibles y la pregunta terminó en un cuento sobre la esposa que descubre a su esposo infiel y le dice: ¡estoy sorprendida!, a lo cual el hombre contesta: no, tú estás anonadada, el sorprendido soy yo.

Y a Manuel no tenía por qué sorprenderlo el reconocimiento, pero ni la recurrente presencia de sus caricaturas en medios nacionales como Dedeté, suplemento del periódico Juventud Rebelde, en Granma, Bohemia, Palante, ni su fama como pintor y ceramista excelente, nada ha sido más fuerte que la naturaleza campechana y humilde del guajiro del Valle de Guamacaro.

A sus 80 y poco y con más galardones, Premio Nacional del Humor 2006, por ejemplo, Manuel no ha cambiado nada. Por estos días le entregaron el Premio de Honor de la Primera Bienal de Humor Político, celebrada en La Habana, y lo aceptó entre risas y homenajeando a quienes lo acompañaron en su largo y prolífico camino como creador.

En el video que me envió mi colega Julieta García Ríos, reencontré al mismo Manuel de toda la vida, el que nos recibió hace 20 años y nos dejó anonadadas, que no sorprendidas, con su sencillez y autenticidad: «Yo siempre he querido parecerme al Guayabero», aseguró en aquella ocasión, y me atrevo a afirmar, con todo respeto, que frente a este cubanazo, el Guayabero se quedó chiquito.

Otra historia con Manuel

Adán Iglesias, dibujante, caricaturista y director de la publicación humorística Dedeté, nos contó: «Cuando me tocó la responsabilidad de “gestionar” una exposición para iniciar los rumbos de la Galería 23 y 12 con la temática del humor gráfico, no dudé en ir a tocarle la puerta a Manuel.

«Al llegar a Matanzas, en el taller donde trabaja, frente al río, no tenía nada preparado, pero accedió a permitirme la posibilidad de armar su muestra a partir de obras publicadas. La anécdota viene a colación para comprender la productiva obra que se atesora en centros de documentación y bibliotecas que contengan publicaciones donde aparecen sus dibujos.

«“Manuel es un Manual” fue el título de aquella exposición que, el 11 de abril de 2023, cambió y mejoró el destino del humor gráfico en el país, al ya contar con un espacio que incluye hasta la comercialización de este género».