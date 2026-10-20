¿Qué rasgos destacan a Matanzas dentro del contexto cultural de la nación?

En este Día de la Cultura Cubana, conversamos con una de las personalidades más dedicadas a la preservación de nuestro patrimonio, la directora del Museo Farmacéutico de Matanzas, Marcia Brito Hernández:

«La cultura, en la llamada con justicia Atenas de Cuba, es determinante en cuanto al desarrollo artístico y literario de Cuba.

«Ha sido siempre una ciudad de personas muy cultas, de preservadoras de tradiciones; de seres que han custodiado con mucho celo su patrimonio; protagonista de un gran movimiento en la Educación.

«Todos esos detalles son los fundamentos de nuestra cultura y considero que Matanzas está a la cabeza en el país».

De los aportes de esta ciudad a la identidad cubana precisó: «Tenemos a grandes literatos, músicos y pintores. Contamos con manifestaciones escénicas muy importantes, el Guiñol con René Fernández a la cabeza, están Teatro de las Estaciones y sus continuos lauros, a Icarón, El Mirón Cubano, El Portazo; nuestras compañía Danza Espiral y Donaire, entre otros.

«Sobresalimos por nuestros Premios Nacionales de Literatura, Traducción, Artes Plásticas, Música, Cultura Comunitaria, del Humor y sobre todo de Teatro, además de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales alcanzados por creadores, instituciones y agrupaciones artísticas».

Es, sin dudas, un aval portentoso que se mantiene en tributo a nuestra Cultura Nacional, cuando los matanceros llevamos el arte a comunidades, plazas, escuelas e instituciones de renombre, cuando nuestros profesionales se consagran como pedagogos de la Enseñanza Artística.

Homenaje al 20 de Octubre de 1868, el instante en que la creación artística, en un ámbito tan sensible como el Himno de Bayamo, se convierte en impulso para reafirmar la existencia de una nación soberana.

El Día de Cultura Cubana representa hoy más que nunca la voluntad de preservar desde la base nuestras raíces más profundas, esas que nos identifican donde quiera que estemos.