30 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Brian pedalea al futuro

30 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz
Se llama Brian Guardado Pino, con 18 años y natural de Jovellanos, quien subió al podio de la 45 Vuelta Ciclística a Chiriquí, en Panamá, con un segundo lugar en la categoría Junior.

La montaña fue escenario de una historia que empieza a abrirse paso en el ciclismo juvenil del continente.

El joven se impuso en una competencia dura con jornadas de calor intenso y ascensos que parecían no terminar. Brian se mantuvo firme en la contrarreloj individual de 19,3 kilómetros marcó el mejor tiempo entre los cubanos, señal de una resistencia y una técnica que ya lo colocan entre los mejores de su generación.

Desde Jovellanos, su gente siguió cada etapa con emoción. Su podio es orgullo compartido y una señal de que el ciclismo cubano puede brillar en escenarios internacionales.

Su resultado tiene doble valor, en lo individual demostró que el talento juvenil de Cuba compite de tú a tú con las potencias regionales, y en lo colectivo su desempeño fue clave para que la selección nacional asegurara el subcampeonato por equipos, detrás de Costa Rica.

Brian llegó hasta aquí con disciplina y resiliencia. Superó lesiones y se mantuvo en forma para responder en el momento justo. Hoy su nombre se perfila como referente de nuevas generaciones y sinónimo de futuro para el ciclismo cubano.

La Vuelta a Chiriquí 2025 quedará marcada por el valor de un joven que desafió las montañas y conquistó corazones. Brian Guardado Pino, el jovellanense que ya se ganó un lugar en la historia, pedalea al futuro.

Con información y fotos tomadas del perfil en facebook de Yosier Argueso Miranda

