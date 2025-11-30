30 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Realizan donación de fotografía digital

30 de noviembre de 2025 Redacción Radio26
La donación por vez primera de imágenes digitales a los fondos del Archivo Histórico de Matanzas, aconteció en esta provincia cubana, en el contexto de la Peña Arte e Historia.
La donación por vez primera de imágenes digitales a los fondos del Archivo Histórico de Matanzas, aconteció en esta provincia cubana, en el contexto de la Peña Arte e Historia.

En la cita, centrada sobre la base del conversatorio sobre fotografía documental impartido por Frank Ortega, fotógrafo de esta urbe, se produjo la donación del creador, la cual aporta gran valía histórica.

En el encuentro, el artista del lente destacó la importancia de la fotografía como herramienta de gestión documental, y enfatizó que la fotografía aporta valiosa información en cuanto ámbito se utilice.

Ortega refirió que al hablar de fotografía documental se refiere a aquella fotografía tal cual, imparcial, sin falseos a la hora de mostrarla.

La fotografía documental cumple un rol determinante en la representación de la realidad, con ella se puede apreciar hechos como la guerra y mostrar al mundo lo nefasto de ella, acotó.

El fotógrafo enfatizó que esta forma de arte es practicada por muchas personas de manera consciente o inconsciente, lo que refleja su accesibilidad y relevancia en la sociedad actual.

La directora del Archivo, Yanet Perdomo, agradeció el aporte, resaltó que esta es la primera donación digital que recibe la entidad, y entregó a Ortega una copia del acta y mapa fundacional de Matanzas en muestra de gratitud.

  • Prensa Latina

Más entradas

Una noche inolvidable de boxeo en Varadero: Así fue pelea a pelea (+fotos)

30 de noviembre de 2025 Redacción Radio26

Dan a conocer premiados en Feria de Técnicas Comerciales  

30 de noviembre de 2025 Arnaldo Mirabal Hernández

Brian pedalea al futuro

30 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *