Los matutinos: ¿Son necesarios?

Para responder a la interrogante del título, diré que sí, son necesarios, pero hay que tener cuidado. En los últimos días, he participado en varios matutinos en centros de trabajo, lo hice para comprobar, en el terreno, el funcionamiento de esta práctica que lleva años instaurada.

Con el tiempo, esta importante herramienta de información ha sufrido modificaciones, las direcciones políticas, sindicales y administrativas de los centros las han adaptado y acomodado a sus intereses, desviándose del guion inicial.

Considero que la esencia debe mantenerse, aunque también soy partidario de incluir algunos cambios, ya que la práctica sugiere que esta vía no debe ser estática.

La inclusión de herramientas que no existían cuando fueron creados así lo indica. Este es el caso de los grupos de WhatsApp y Telegram, que existen en las entidades y son excelentes vías para informar. Muchas de las orientaciones que se dan en los matutinos pueden divulgarse a través de estos soportes, así como tramitarse por otras vías sindicales.

Quienes tenemos años de experiencia en esta actividad sabemos que los matutinos comenzaban 10 o 15 minutos antes del inicio de la jornada laboral. Ese era, precisamente, su tiempo de duración. Existía el concepto de que los matutinos no podían entorpecer el desarrollo de la jornada laboral, había que ceñirse a ese tiempo.

Estos encuentros incluían en su orden del día: una información sintetizada de interés general para los miembros del colectivo laboral o de otra rama. Se informaba si algún trabajador se había destacado y otros temas puntuales.

Todo de forma concisa. También se incluía alguna información noticiosa de carácter nacional e internacional, principalmente para incentivar la profundización individual sobre la noticia.

No debemos temerle a los matutinos ni rechazarlos. Estamos obligados a cuidarlos, protegerlos y, sobre todo, respetarlos, para que puedan cumplir su cometido y, especialmente, para que no generen rechazo en los asistentes.

Un buen matutino es aquel que dice mucho en poco tiempo.