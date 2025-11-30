El Barcelona derrota al Deportivo Alavés a golpe de cantera

Con ocho canteranos en su alineación, el Fútbol Club Barcelona derrotó tres anotaciones por una al Deportivo Alavés por la fecha catorce de la Liga Española de Fútbol, para colocarse al frente de la clasificación del torneo.

El Deportivo Alavés del técnico argentino Eduardo Coudet se adelantó en el marcador en el minuto uno de la primera mitad cuando el lateral Víctor Parada le sirvió un pase a su compañero Pablo Ibáñez, que remató a placer ante la desconexión defensiva del conjunto culé.

La perla del Barcelona, Lamine Yamal, consiguió la igualdad para los suyos al minuto ocho. El número 10 azulgrana utilizó un centro de su homólogo de posición Raphinha, que rozó en el ariete polaco Robert Lewandowski, para llegar a los pies de Lamine quien envío la esférica al fondo de las redes.

Al minuto 24 del tiempo corrido, el arquero catalán Joan García dio una excelente atajada ante el disparo de lateral alavesista Jonny Otto, lo que ahogó el grito de gol del conjunto de Vitoria e impidió que se pusiera en ventaja.

El Barcelona se adelantó por intermedio del centrocampista Dani Olmo, quien aprovechó un centro del extremo brasileño Raphael Días Belloli para dejar al guardameta Antonio Sivera como un mero espectador.

De nueva cuenta, Dani Olmo marcó al 90+3 de la segunda mitad para finiquitar el encuentro y consolidar al equipo de la ciudad condal como líder de la primera división española en espera del resto de resultados de la jornada.